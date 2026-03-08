محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمستشفى منفلوط المركزي الجديد لمتابعة مستوى الخدمات الصحية

فاجأ اللواء محمد علوان محافظ أسيوط العاملين بـ مستشفى منفلوط المركزي الجديد بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام العمل داخل المنشآت الطبية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أسامة عبد المعطي مدير المستشفى، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وتفقد محافظ أسيوط خلال جولته عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، شملت الاستقبال العام، وقسم الملاحظة للرجال والسيدات، وغرف الكشف والإنعاش، إلى جانب قسم الأشعة الذي يضم أجهزة الأشعة المقطعية والسينية والتليفزيونية، فضلًا عن بنك الدم، حيث تابع آليات العمل داخل الأقسام المختلفة، واطمأن على انتظام تقديم الخدمة الطبية للمترددين، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة.

كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى والتي تضم 42 جهازًا وتقدم نحو 80 جلسة غسيل يوميًا للمرضى، حيث اطلع على منظومة العمل داخل الوحدة، وراجع سجلات قيد الحالات المرضية المترددة على المستشفى، واستفسر عن مواعيد دخول المرضى ومدة تلقيهم الخدمة الطبية، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وحرص المحافظ خلال جولته على التحاور مع عدد من المرضى والمرافقين للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات الطبية، موجهاً بسرعة التعامل مع أية معوقات قد تواجه المرضى داخل المستشفى، ومؤكدًا ضرورة التزام الأطقم الطبية بالتواجد خلال فترات العمل وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية والإنسانية للمرضى.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل المستشفيات لضمان تقديم خدمات صحية لائقة وآمنة للمواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.