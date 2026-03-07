قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة للنظافة بمدينة أبنوب ورفع 140 طنًا من المخلفات

حملات نظافة بمركز أبنوب
حملات نظافة بمركز أبنوب
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات النظافة المكثفة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بمختلف مراكز وأحياء المحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة وصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، كثفت أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والميادين وأماكن التجميع بمدينة أبنوب خلال الفترة الصباحية، إلى جانب تنفيذ حملات مماثلة بنطاق الوحدات المحلية بقرية الحمام وقريتي كوم أبو شيل وعرب العوامر، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأعمال نفذت بمتابعة نواب رئيس المركز، وبمشاركة رئيس القرية، ومسؤولي قطاع النظافة والمشرفين والعمال، مع الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدات المحلية، بما ساهم في سرعة تنفيذ الأعمال ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.

وأضاف أنه تم خلال الحملة رفع ونقل نحو 140 طنًا من المخلفات إلى الأماكن المخصصة بعيدًا عن الكتلة السكنية، تمهيدًا للتعامل الآمن معها وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض، ضمن جهود المحافظة المستمرة لتطوير منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وفي السياق ذاته، أشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، من خلال الخط الساخن (114) أو الأرقام (0882135858) و(0882135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسيوط حملات النظافة رفع القمامة الشوارع والميادين منظومة النظافة أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ما حكم تناول الأدوية في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

اليوم كام رمضان ٢٠٢٦

اليوم كام رمضان ٢٠٢٦ .. ومواقيت الصلاة

الدعاء

1500 حسنة كل يوم في رمضان.. ردد 3 كلمات بعد كل صلاة

بالصور

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد