محافظ أسيوط: حملات مكثفة للنظافة بمدينة أبنوب ورفع 140 طنًا من المخلفات

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات النظافة المكثفة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بمختلف مراكز وأحياء المحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة وصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، كثفت أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والميادين وأماكن التجميع بمدينة أبنوب خلال الفترة الصباحية، إلى جانب تنفيذ حملات مماثلة بنطاق الوحدات المحلية بقرية الحمام وقريتي كوم أبو شيل وعرب العوامر، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأعمال نفذت بمتابعة نواب رئيس المركز، وبمشاركة رئيس القرية، ومسؤولي قطاع النظافة والمشرفين والعمال، مع الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدات المحلية، بما ساهم في سرعة تنفيذ الأعمال ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.

وأضاف أنه تم خلال الحملة رفع ونقل نحو 140 طنًا من المخلفات إلى الأماكن المخصصة بعيدًا عن الكتلة السكنية، تمهيدًا للتعامل الآمن معها وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض، ضمن جهود المحافظة المستمرة لتطوير منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وفي السياق ذاته، أشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، من خلال الخط الساخن (114) أو الأرقام (0882135858) و(0882135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.