محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 645 محضرا تموينيا للمخابز والأسواق لضبط الأسعار

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال التلاعب في الأسعار أو تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن الحملات التموينية تأتي في إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية.

وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين بأسيوط وإداراتها الخارجية حملات تموينية مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، لتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضبط المخالفات، وأسفرت الحملات عن تحرير 645 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 533 محضرًا في مجال المخابز البلدية شملت مخالفات نقص وزن ومواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما أسفرت الحملات في مجال الأسواق عن ضبط 77 كيلوجرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة والأسماك ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط محطة وقود لتصرفها في 1500 لتر سولار بدون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتم ضبط 60 كيلو سكر بدون فواتير، و28 عبوة عسل بدون بيانات، كما تم ضبط 140 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز قام بتجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب 5 شكاير ردة ناعمة خاصة بالمخابز البلدية.

كما تمكنت الحملات من ضبط تاجر تمويني لتصرفه في كميات من السلع التموينية شملت 585 كيلو سكر، و534 زجاجة زيت، و353 باكو بسكويت، و81 علبة جبنة، و432 كيس مكرونة، وشملت المخالفات كذلك تحرير 13 محضر غلق مستودعات بوتاجاز، و13 محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومحضرين بيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي لأسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى 8 محاضر تخلف عن استلام حصة مستودعات البوتاجاز.

كما تم تحرير 16 محضر غلق لتجار تموينيين، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، فضلاً عن 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بكافة مراكز المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تموينية تمس حقوق المواطنين أو صحة وسلامة المجتمع.

