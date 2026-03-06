أوقاف أسيوط تنظم مقرأة للجمهور بالمساجد الكبرى

نظمت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الجمعة مقرأة الجمهور في المساجد الكبرى بجميع الإدارات التابعة لها، وسط إقبال واسع من المصلين من مختلف الأعمار للاستماع إلى تلاوات من القرآن الكريم في أجواء إيمانية وروحانية.



وجاءت هذه المقارئ بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار رسالة الوزارة في تعليم القرآن الكريم تلاوةً وتدبرًا، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وإشراف الدكتور أحمد الخطيب، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، ومتابعة الشيخ أسامة عبد الفتاح محمد، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية.



وشهدت المقارئ توافد المصلين حيث صدحت المساجد بتلاوات مرتلة من آيات الذكر الحكيم في أجواء يسودها الخشوع والسكينة، في مشهد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف بنشر وتعليم كتاب الله.



وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أن تنظيم مقرأة الجمهور يأتي ضمن خطة دعوية متكاملة تهدف إلى غرس محبة القرآن الكريم في النفوس، وتصحيح التلاوة، وتعزيز الفكر القرآني الأصيل لدى الشباب، وبناء وعي ديني مستنير يسهم في تهذيب السلوك وترسيخ القيم.