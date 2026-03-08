محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ كوبري الحواتكة بمنفلوط

واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ وأعمال رفع كفاءة كوبري الحواتكة على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط، في إطار حرصه على المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والوقوف على سير العمل بها على أرض الواقع، وتسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من الكوبري وإعادته للخدمة مرة أخرى بما يسهم في تيسير حركة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، حيث تفقدا موقع العمل واطلعا على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ومراحل التطوير التي يشهدها الكوبري ضمن خطة الصيانة ورفع الكفاءة، نظرًا لأهميته كأحد المحاور المرورية الحيوية التي تخدم أهالي قرية الحواتكة.

وخلال جولته، تابع محافظ أسيوط الكمرات الخرسانية والبلاطات الخاصة بالكوبري والتي تم الانتهاء من صبها بالفعل كما استعرض مع القائمين على التنفيذ الجدول الزمني لباقي مراحل العمل، حيث أوضح المهندسون أن المرحلة الحالية تمهيدية لتركيب البلاطات، والمقرر البدء في تركيبها غدًا ضمن خطوات استكمال الهيكل الإنشائي للكوبري.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية ومعايير الجودة والسلامة الإنشائية، بما يضمن سلامة الكوبري واستدامة استخدامه لخدمة المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان أن متابعته المتواصلة لمشروع كوبري الحواتكة تأتي في إطار حرص المحافظة على دفع العمل بالمشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه قام بعدة جولات لموقع العمل لمتابعة سير التنفيذ ودفع معدلات الأداء، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بتذليل أية معوقات قد تعترض التنفيذ.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال تطوير وصيانة الكوبري تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والكباري بمختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.