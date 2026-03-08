رئيس مدينة أرمنت يبدأ مهام عمله بجولة ميدانية موسعة لمتابعة الخدمات

بدأ الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر مهام عمله بجولة تفقدية موسعة شملت الديوان العام للمركز وعدداً من الوحدات القروية، يرافقه نواب رئيس المركز، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس المدينة جولته بالمرور على مكاتب العاملين بديوان عام المركز، حيث شدد على أهمية حسن استقبال المواطنين والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتقديم خدمة حكومية متميزة.

كما تابع رئيس مدينة أرمنت سير العمل بالمركز التكنولوجي للتأكد من سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتفعيل منظومة التحول الرقمي، إلى جانب تفقد الإدارة الهندسية لمتابعة مستجدات ملفات التصالح والتراخيص والعمل على تذليل أي معوقات إجرائية قد تواجه المواطنين.

كما شملت الجولة الحملة الميكانيكية بالمركز، حيث اطمأن على جاهزية المعدات والسيارات المستخدمة في أعمال النظافة ومواجهة الطوارئ، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل الميداني.

وعقب جولته داخل الديوان العام، انتقل رئيس مركز ومدينة أرمنت إلى عدد من القرى، حيث تفقد قريتي السلام والرياينة، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات في القرى يمثل أولوية أساسية، وأن المواطن يجب أن يلمس تطورًا حقيقيًا في الخدمات المقدمة له.

كما تفقد طريق الرياينة لمعاينة موقع الحادث المروري الذي وقع مؤخرًا، ووجه بسرعة إعداد دراسة عاجلة لرفع كفاءة السلامة المرورية بالطريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث.

وفي أرمنت الحيط، تابع رئيس المدينة الهبوط الأرضي الذي وقع بمنطقة الانترلوك، موجهاً بتحديد الجهة المسؤولة وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، مشددًا على أن أرمنت تستحق بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.