محافظات

3650 وجبة إفطار يوميًا.. مؤسسة مصر الخير تقود مبادرة إنسانية في الأقصر| صور

3650 وجبة إفطار يوميًا في الأقصر.. مبادرة إنسانية تقودها مؤسسة مصر الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان
3650 وجبة إفطار يوميًا في الأقصر.. مبادرة إنسانية تقودها مؤسسة مصر الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان
شمس يونس

تواصل مؤسسة مصر الخير بمحافظة الأقصر تنفيذ واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، حيث كثفت جهودها لتقديم الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير آلاف الوجبات يوميًا عبر منظومة متكاملة من المطابخ وموائد الرحمن المنتشرة في عدد من المناطق.

وتعمل المؤسسة منذ بداية شهر رمضان على توفير نحو 3650 وجبة إفطار يوميًا، يتم إعدادها وتوزيعها عبر الخيام الرمضانية ومبادرة الوجبات المتحركة، التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

تأتي هذه الجهود بالتعاون مع وزارة الأوقاف  وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ، في صورة تعكس قوة الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان الذي تتجسد فيه معاني العطاء والتضامن.

وتعتمد المؤسسة في تنفيذ هذه المبادرة داخل الأقصر على منظومة عمل متكاملة تضم 5 مطابخ رئيسية لإعداد وجبات الإفطار بشكل يومي، إلى جانب 4 موائد إفطار تستقبل الصائمين وتقدم لهم وجبات متكاملة طوال أيام الشهر الكريم، وسط تنظيم دقيق يضمن تقديم الخدمة بصورة لائقة وكريمة للمستفيدين.

وحرصت المؤسسة على توفير وجبات السحور للأسر المستحقة، من خلال تشغيل 3 مطابخ مخصصة لهذا الغرض، حيث يتم إعداد وتوزيع نحو 600 وجبة سحور يوميًا، تصل إلى عدد كبير من الأسر البسيطة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عنهم خلال الشهر الفضيل.

ولم تتوقف جهود مؤسسة مصر الخير عند حدود محافظة الأقصر، بل امتدت إلى محافظة البحر الأحمر، حيث تقدم المؤسسة خدماتها في مدينة سفاجا عبر توفير 700 وجبة يوميًا، منها 500 وجبة يتم تقديمها داخل الخيمة الرمضانية، إلى جانب 200 وجبة يتم توزيعها من خلال مبادرة طرق الأبواب، والتي تستهدف إيصال الوجبات مباشرة إلى منازل الأسر غير القادرة وكبار السن، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة وكرامة.

واستحدثت المؤسسة منذ عامين مبادرة إنسانية جديدة تحمل اسم "صنية العيلة"، وهي فكرة تهدف إلى تقديم وجبة إفطار متكاملة تكفي أسرة مكونة من أربعة أفراد، حيث تضم الصينية مجموعة متنوعة من الأطعمة تشمل اللحوم والأرز والخضروات والفاكهة والبلح، بما يوفر وجبة متكاملة تليق بالأسر المستفيدة وتمنحهم شعورًا حقيقيًا ببهجة الشهر الكريم.

وتعكس هذه المبادرات حجم الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في دعم المجتمع، من خلال برامج ومشروعات إنسانية تسعى إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، بما يسهم في نشر روح التكافل بين أبناء المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

