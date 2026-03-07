قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
محافظات

توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية وجمعية مشغلي الاتصالات الصينية بالأقصر

نائب محافظ الأقصر يشهد ورشة عمل لتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية وجمعية مشغلي الاتصالات الصينية
نائب محافظ الأقصر يشهد ورشة عمل لتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية وجمعية مشغلي الاتصالات الصينية

نيابة عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ورشة عمل وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الغرفة التجارية بالأقصر وجمعية مشغلي الاتصالات الصينية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور يحيي محمد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر ، ويهدف اللقاء التعاون إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وفعاليات تدريبية للتعريف بأحدث تقنيات الاتصالات والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات المحلية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر أهمية هذا التعاون في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ناقلا تحيات محافظ الأقصر للوفد وأعضاء الغرفة ، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

