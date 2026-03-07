توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية وجمعية مشغلي الاتصالات الصينية بالأقصر

نيابة عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ورشة عمل وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الغرفة التجارية بالأقصر وجمعية مشغلي الاتصالات الصينية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور يحيي محمد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر ، ويهدف اللقاء التعاون إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وفعاليات تدريبية للتعريف بأحدث تقنيات الاتصالات والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات المحلية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر أهمية هذا التعاون في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ناقلا تحيات محافظ الأقصر للوفد وأعضاء الغرفة ، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.