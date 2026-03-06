فوز أسعد مصطفى بمنصب نقيب مهندسي الأقصر بعد جولة الإعادة أمام محمد محفوظ

أظهرت نتائج جولة الإعادة في انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الأقصر فوز المهندس أسعد مصطفى بمنصب نقيب مهندسي الأقصر، وذلك بعد تفوقه على منافسه المهندس محمد محفوظ في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة وسط مشاركة ملحوظة من مهندسي المحافظة.

وجاء فوز المهندس أسعد مصطفى عقب منافسة انتخابية بين المرشحين، حيث توافد المهندسون على اللجان الانتخابية منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء تنظيمية وإشراف من اللجنة المشرفة على الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم.

وشهدت اللجان الانتخابية مشاركة عدد كبير من مهندسي الأقصر من مختلف مراكز المحافظة، في مشهد يعكس اهتمام أعضاء النقابة بالمشاركة في اختيار قيادتهم النقابية، ودعم دور النقابة في خدمة المهندسين والعمل على تطوير الخدمات المهنية خلال الفترة المقبلة.