قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة تثقيفية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال ومناهضة التنمر بالأقصر

ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة".. مكتبة مصر العامة بالأقصر تطلق قافلة تثقيفية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال ومناهضة التنمر
ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة".. مكتبة مصر العامة بالأقصر تطلق قافلة تثقيفية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال ومناهضة التنمر
شمس يونس

نظمت مكتبة مصر العامة بالاقصر (المكتبة المتنقلة) قافلة تعليمية وتوعوية متكاملة، بمشاركة جهاز شباب الخريجين، ووحدتي حماية الطفل والسكان بالمحافظة، وذلك في إطار دعم الأنشطة التثقيفية والتوعوية الموجهة للنشء.

واستهدفت القافلة، مدرسة سان جوزيف الخاصة لغات بنات، حيث تضمنت الفعاليات ورشة اطلاع، وأنشطة فنية للرسم والتلوين للأطفال، نفذتها مروة حلمي مسئول المكتبة المتنقلة، بهدف تنمية مهارات الإبداع وتعزيز حب القراءة لدى الطالبات.

كما شارك جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، بقيادة شيرين طلعت مدير الجهاز، في تقديم ندوة توعوية بعنوان "الاستخدام الآمن للموبايل"، تناولت خلالها أهمية الاستخدام الرشيد للهاتف المحمول، وضرورة تجنب الجلوس لفترات طويلة عليه، مع توضيح الآثار السلبية للإفراط في استخدامه على الصحة والسلوك والتركيز الدراسي.

وفي سياق متصل، شاركت نجوي إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل، ونهلة سمير منسق الوحدة الفرعية بمدينة الأقصر، في ندوة توعوية حول مخاطر التحرش، وسبل حماية الأطفال لأنفسهم، وآليات الإبلاغ والتعامل الآمن مع المواقف المختلفة، والتعريف بخط نجدة الطفل 16000.

كما قدمت الدكتورة مروة حماد متطوعة بوحدة السكان، والمهندس طارق يوسف مقرر الوحدة بمدينة الأقصر، ندوة تثقيفية عن التنمر، تم خلالها الحديث عن أسباب التنمر وأشكاله المختلفة، وكيفية تعامل الأطفال مع المتنمرين بطريقة سليمة تعزز الثقة بالنفس وتحافظ على السلامة النفسية.

وتأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة الأقصر على تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية لنشر الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الحماية والتنمية المستدامة، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بسلوك إيجابي ومسؤول.

الاقصر اخبار الاقصر مكتبة مصر العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

رامز جلال لـ أحمد السقا: اللي بتعمله ده مش عمايل نجم شباك من الصف الأول

هاني النحاس

ساعة الفطار يكشف تفاصيل مبادرة تكية آل البيت

جانب من الحلقة

رامز جلال لأحمد السقا: قلب الأسد والنجم اللي اتحسد النهاردة هوقفه عند حده

بالصور

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد