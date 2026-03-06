قافلة تثقيفية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال ومناهضة التنمر بالأقصر

نظمت مكتبة مصر العامة بالاقصر (المكتبة المتنقلة) قافلة تعليمية وتوعوية متكاملة، بمشاركة جهاز شباب الخريجين، ووحدتي حماية الطفل والسكان بالمحافظة، وذلك في إطار دعم الأنشطة التثقيفية والتوعوية الموجهة للنشء.

واستهدفت القافلة، مدرسة سان جوزيف الخاصة لغات بنات، حيث تضمنت الفعاليات ورشة اطلاع، وأنشطة فنية للرسم والتلوين للأطفال، نفذتها مروة حلمي مسئول المكتبة المتنقلة، بهدف تنمية مهارات الإبداع وتعزيز حب القراءة لدى الطالبات.

كما شارك جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، بقيادة شيرين طلعت مدير الجهاز، في تقديم ندوة توعوية بعنوان "الاستخدام الآمن للموبايل"، تناولت خلالها أهمية الاستخدام الرشيد للهاتف المحمول، وضرورة تجنب الجلوس لفترات طويلة عليه، مع توضيح الآثار السلبية للإفراط في استخدامه على الصحة والسلوك والتركيز الدراسي.

وفي سياق متصل، شاركت نجوي إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل، ونهلة سمير منسق الوحدة الفرعية بمدينة الأقصر، في ندوة توعوية حول مخاطر التحرش، وسبل حماية الأطفال لأنفسهم، وآليات الإبلاغ والتعامل الآمن مع المواقف المختلفة، والتعريف بخط نجدة الطفل 16000.

كما قدمت الدكتورة مروة حماد متطوعة بوحدة السكان، والمهندس طارق يوسف مقرر الوحدة بمدينة الأقصر، ندوة تثقيفية عن التنمر، تم خلالها الحديث عن أسباب التنمر وأشكاله المختلفة، وكيفية تعامل الأطفال مع المتنمرين بطريقة سليمة تعزز الثقة بالنفس وتحافظ على السلامة النفسية.

وتأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة الأقصر على تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية لنشر الوعي المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الحماية والتنمية المستدامة، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بسلوك إيجابي ومسؤول.