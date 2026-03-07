ندوات توعوية مكثفة لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين في الأقصر

حرصت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر على نشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي لدى المواطنين بمختلف القضايا الصحية، نفذت إدارة التثقيف الصحي سلسلة من الندوات التوعوية بعدد من الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بإشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبمتابعة الدكتورة ديانا حمدي مدير إدارة التثقيف الصحي.

وشملت الندوات عددًا من الموضوعات الصحية الهامة التي تستهدف رفع الوعي لدى المواطنين، حيث نظمت وحدة طب أسرة البغدادي ندوة حول مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال وطرق الوقاية من نزلات البرد، بينما تناولت ندوة بوحدة الشهداء التابعة لإدارة أرمنت التعريف بمرض البلهارسيا، وطرق الإصابة به، وأساليب الوقاية منه.

كما نظم مكتب صحة ثاني ندوة تثقيفية حول أسس النظام الغذائي الصحي خلال شهر رمضان المبارك، في حين استعرضت ندوة بوحدة الزينية بحري مخاطر الإصابة بالبلهارسيا وطرق العدوى والوقاية والعلاج.

وفي إدارة إسنا، عقدت وحدة المساوية ندوة للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والطفل، كما تناولت ندوة بطب أسرة مجمع الأقصر الدولى التوعية بمرض السكري، مع التأكيد على أهمية إجراء الفحوصات الدورية واتباع نمط غذائي صحي، إلى جانب التعريف بالإسعافات الأولية الواجب اتباعها لمرضى السكري.

وفي إدارة الزينية، تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية التي تضمنت التوعية بفيروس الورم الحليمي البشري وأهمية الحصول على التطعيم، إضافة إلى التوعية بالتغذية الصحية خلال شهر رمضان.

كما نظمت وحدة جاد الكريم ندوة حول فيروس الورم الحليمي البشري والأمراض المعدية، بينما استضاف مركز طبي أبو طربوش ندوة تناولت حقوق المريض والتوعية بتطعيمات فيروس الورم الحليمي البشري، فضلًا عن التعريف بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتكثيف جهود التوعية الصحية بين المواطنين، وترسيخ مفاهيم الوقاية والاهتمام بالصحة العامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.