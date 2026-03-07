إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس ونصف نقل بصحراوي بني مزار بالمنيا

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل المصابين الي المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحاجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.