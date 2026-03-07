المالية: صرفنا 2.625 تريليون جنيه في 7 شهور لتمويل احتياجات الموازنة

ارتفعت نفقات الحكومة خلال أول 7 شهور من بداية العام المالي المالي الجاري إلى 2.625 تريليون جنيه مقابل 2.03 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية إن مصاريف الحكومة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 371.145 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري بما يمثل 14.13% من إجمالي المصروفات العامة بالموازنة الحالية.

وارتفعت الأجور والبدالات النقدية والعينية إلى 303.97 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 276.24 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتضمنت المصروفات التي تحملتها الحكومة للإنفاق علي الوظائف الدائمة نحو 69.64 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 65.12 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

بينما بلغت الوظائف المؤقتة نحو 10.011 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 8.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مخصصات المكافآت نحو 152.85 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل 133.324 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.