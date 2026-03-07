قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفارات إنذار تدوي في تل أبيب بعد رشقات صاروخية ومسيرات من لبنان
كنت أتمنى تعزيني في والدي.. مي عمر ترد على ياسمين عبد العزيز بعد جدل الأكثر مشاهدة
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: صرفنا 2.625 تريليون جنيه في 7 شهور لتمويل احتياجات الموازنة

الموازنة العامة
الموازنة العامة
محمد يحيي

ارتفعت نفقات الحكومة خلال أول 7 شهور من بداية العام المالي المالي الجاري إلى 2.625 تريليون جنيه مقابل 2.03 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية إن مصاريف الحكومة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 371.145 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري بما يمثل 14.13% من إجمالي المصروفات العامة بالموازنة الحالية.

وارتفعت الأجور والبدالات النقدية والعينية إلى 303.97 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 276.24 مليار جنيه  في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتضمنت المصروفات التي تحملتها الحكومة للإنفاق علي الوظائف الدائمة نحو 69.64 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 65.12 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

بينما بلغت الوظائف المؤقتة نحو 10.011 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 8.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مخصصات المكافآت نحو 152.85 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل 133.324 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

الموازنة العامة مال واعمال اخبار مصر الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنود المكافآت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

الفاعلية

الرعاية الصحية: فعالية جماهيرية لحملة رمضان بصحة لكل العيلة بالإسماعيلية

محافظ الغربية

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ9 عزب بالمحلة وقطور وبسيون وطنطا وكفر الزيات والسنطة

خلال الافتتاح

وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملعب بيبسي ستارز بمركز التنمية الشبابية

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد