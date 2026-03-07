صعود جديد.. 20 جنيها زيادة في سعر الذهب مع بدء التعاملات المسائية اليوم

جدد سعر الذهب صعوده بعد ساعة من التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 7-3-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة جديدة بلغت 20 جنيها بعد ساعة واحدة من التعاملات المسائية على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب في أول التعاملات المسائية

ومع أول تعاملات اليوم ارتفع سعر جرام الذهب 50 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس ليصل إجمالي صعوده إلى 70 جنيها في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في أخر تحديث 7240 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8274 جنيه للشراء و 8217 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 حوالي 7585 جنيه للشراء و 7532 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7240 جنيه للشراء و7190 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6205 جنيه للشراء و 6163 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 57.92 ألف جنيه للشراء و57.52 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5172 دولار للشراء و 5171 دولار للبيع.