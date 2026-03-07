قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مستودع بوتاجاز الشوش ومصنع تعبئة الأحايوة شرق

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها مستودع بوتاجاز الشوش بدائرة مركز سوهاج، ثم مصنع تعبئة بوتاجاز الأحايوة شرق بأخميم، وذلك للوقوف على انتظام عمليات التوريد والتوزيع، والتأكد من وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالأسعار المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلاء شعرواي رئيس حي غرب سوهاج.

محافظة سوهاج

وخلال تفقده مستودع الشوش، اطمأن المحافظ على توافر أسطوانات البوتاجاز وانتظام عملية التوزيع، مشددًا على الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب أو احتكار، موجها بتكثيف الرقابة التموينية على المستودعات والمتعهدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالمستودع، واستمع إلى آرائهم حول توافر الأسطوانات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو خلق سوق سوداء.

وعقب ذلك، توجه المحافظ إلى مصنع تعبئة بوتاجاز الأحايوة شرق لمتابعة مراحل تعبئة الأسطوانات وخطوط الإنتاج بالمصنع، حيث اطلع على آليات العمل ومعدلات التعبئة اليومية، ووجه بزيادة عدد الاسطوانات لتلبية احتياجات المواطنين، ومكافحة وازع الخوف من نقص الأنابيب لدى بعض المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة موقف توافر أسطوانات البوتاجاز بجميع المراكز والقرى، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، مشددًا على سرعة التعامل مع أي شكاوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار الجولات الميدانية والحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية للمواطنين.

الجدير بالذكر أن مديرية التموين بسوهاج قامت بتوفير دعم إضافي للمحافظة يبلغ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز، تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ في هذا الشأن، وذلك لتضاف إلى الحصة الأساسية التي تبلغ مليون و500 ألف أسطوانة شهريًا، لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق التي شهدت طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اسطوانات بوتاجاز اسطوانة بوتاجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد