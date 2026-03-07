محافظ سوهاج يتفقد مستودع بوتاجاز الشوش ومصنع تعبئة الأحايوة شرق

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها مستودع بوتاجاز الشوش بدائرة مركز سوهاج، ثم مصنع تعبئة بوتاجاز الأحايوة شرق بأخميم، وذلك للوقوف على انتظام عمليات التوريد والتوزيع، والتأكد من وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالأسعار المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلاء شعرواي رئيس حي غرب سوهاج.

محافظة سوهاج

وخلال تفقده مستودع الشوش، اطمأن المحافظ على توافر أسطوانات البوتاجاز وانتظام عملية التوزيع، مشددًا على الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب أو احتكار، موجها بتكثيف الرقابة التموينية على المستودعات والمتعهدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالمستودع، واستمع إلى آرائهم حول توافر الأسطوانات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو خلق سوق سوداء.

وعقب ذلك، توجه المحافظ إلى مصنع تعبئة بوتاجاز الأحايوة شرق لمتابعة مراحل تعبئة الأسطوانات وخطوط الإنتاج بالمصنع، حيث اطلع على آليات العمل ومعدلات التعبئة اليومية، ووجه بزيادة عدد الاسطوانات لتلبية احتياجات المواطنين، ومكافحة وازع الخوف من نقص الأنابيب لدى بعض المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة موقف توافر أسطوانات البوتاجاز بجميع المراكز والقرى، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، مشددًا على سرعة التعامل مع أي شكاوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار الجولات الميدانية والحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية للمواطنين.

الجدير بالذكر أن مديرية التموين بسوهاج قامت بتوفير دعم إضافي للمحافظة يبلغ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز، تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ في هذا الشأن، وذلك لتضاف إلى الحصة الأساسية التي تبلغ مليون و500 ألف أسطوانة شهريًا، لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق التي شهدت طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة.