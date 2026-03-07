جهود مكثفة لانتشال جثمان عامل غرق ببركة زراعية في الوادي الجديد

تكثف أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد من جهودها لانتشال جثة عامل زراعي غرق داخل إحدى برك الري بمركز الفرافرة.

تفاصيل الواقعة

ودفع مرفق الحماية المدنية بطواقم إنقاذ ومعدات متخصصة إلى موقع البلاغ في محاولة لانتشال الجثمان وتحديد ملابسات الواقعة.

وتعود البداية إلى تلقي اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة الفرافرة عن غرق شخص داخل منشأة زراعية.

وبانتقال القوات إلى موقع الحادث، تبين غرق عامل زراعي في بركة ري زراعية تابعة لمزرعة بمنطقة "سهل بركة" الزراعية الاستثمارية بمركز الفرافرة.

جرى الدفع بمعدات وأفراد تابعين للإنقاذ النهري للبحث عن الضحية وانتشال جثة غريق سقط في أعماق البركة، في ظل ظروف صعبة نظرًا لطبيعة تكوين برك الري الزراعية في المناطق الصحراوية.