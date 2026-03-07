قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
محافظات

جهود مكثفة لانتشال جثمان عامل غرق ببركة زراعية في الوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تكثف أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد من جهودها لانتشال جثة عامل زراعي غرق داخل إحدى برك الري بمركز الفرافرة.

تفاصيل الواقعة

ودفع مرفق الحماية المدنية بطواقم إنقاذ ومعدات متخصصة إلى موقع البلاغ في محاولة لانتشال الجثمان وتحديد ملابسات الواقعة.

وتعود البداية إلى تلقي اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة الفرافرة عن غرق شخص داخل منشأة زراعية.

وبانتقال القوات إلى موقع الحادث، تبين غرق عامل زراعي في بركة ري زراعية تابعة لمزرعة بمنطقة "سهل بركة" الزراعية الاستثمارية بمركز الفرافرة.

جرى الدفع بمعدات وأفراد تابعين للإنقاذ النهري للبحث عن الضحية وانتشال جثة غريق سقط في أعماق البركة، في ظل ظروف صعبة نظرًا لطبيعة تكوين برك الري الزراعية في المناطق الصحراوية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

