محافظات

«مستقبل وطن» بالأقصر ينظم لقاء حواريا بعنوان «النواب يتحدثون» بحضور نواب القائمة الوطنية

«مستقبل وطن» بالأقصر ينظم لقاء حواري بعنوان «النواب يتحدثون» بحضور نواب القائمة الوطنية
«مستقبل وطن» بالأقصر ينظم لقاء حواري بعنوان «النواب يتحدثون» بحضور نواب القائمة الوطنية
شمس يونس

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر لقاء حواريا بعنوان «النواب يتحدثون»، وذلك بمقر الحزب، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأمناء المراكز، وممثلي الأمانات النوعية وذلك في إطار سلسلة الندوات التثقيفية التي تنظمها الأمانة لتعزيز الوعي السياسي والمجتمعي.

أقيم اللقاء بمشاركة النائب أحمد ادم والنائبة سلفيا نادر عضوي مجلس النواب عن القائمة الوطنية، وبحضور الدكتور محمد عمران أمين التنظيم بالمحافظة، إلى جانب الدكتور رضا عطاالله أمين التدريب والتثقيف، والمهندس محمد طلعت أمين العضوية وعدد من قيادات وأمناء المراكز وأعضاء الحزب.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا والملفات المهمة المرتبطة بجهود النواب في خدمة المواطنين، ودور مجلس النواب في دعم خطط التنمية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الشارع الأقصرى، والاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور.

وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات والندوات التثقيفية التي تسهم في تعزيز التواصل بين النواب والمواطنين، ورفع الوعي السياسي لدى الشباب وأبناء المحافظة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وشهد اللقاء تفاعلاً ملحوظًا من الحضور، حيث تم طرح عدد من التساؤلات والمقترحات التي تم مناقشتها والرد عليها من قبل النواب المشاركين.

