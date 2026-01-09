حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

تُظهر توقعات أحدث نماذج تحليل البيانات أن منتخب المغرب يحتل موقع الصدارة في سباق الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد نهاية مباريات دور الستة عشر من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وفقًا لبيانات حاسوب الأوبتا (Opta) المتخصص في الإحصاءات الرياضية، يمتلك “أسود الأطلس” أعلى فرصة للفوز باللقب بين المنتخبات المتبقية، بنسبة تقترب من 23٪، ما يضعه في صدارة المرشحين رغم قوة المنافسين.

ويدعم هذا التوقع أداء المنتخب المغربي على أرضه، حيث حقق الفوز الصعب في دور الـ16 على منتخب تنزانيا بهدف نظيف سجّله النجم إبراهيم دياز، مما أكسب الفريق دفعة معنوية كبيرة واستمرارًا في مشوار البطولة.

وقد أكمل كوت ديفوار قائمة المتأهلين إلى دور ربع النهائي بعد فوزها الكبير على بوركينا فاسو (3–0) في آخر مباريات ثمن النهائي.

توقعات الفوز ببطولة أمم أفريقيا

ووفق ترتيب القيم الاحتمالية المتوقعة، جاء السنغال في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 17٪، ما يؤكد وضع أسود التيرانجا كأحد أبرز المنافسين على اللقب، وذلك بفضل خبرة الفريق ولعبه القوي في مراحل البطولة الحالية.

بينما احتل الجزائر المركز الثالث وقدرته على المنافسة جاءت بعد فوزه الصعب على الكونغو الديمقراطية (1–0)، وهو النجاح الذي تخطى به مشاركته السابقة المتواضعة في النسختين السابقتين من البطولة.

ويحتل المنتخب النيجيري مركزًا متقدمًا أيضًا ضمن قائمة المرشحين، إذ احتل المركز الرابع في توقعات “أوبتا”، تليهما منتخب مصر الذي يُعد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبع ألقاب، مما يعكس دائمًا طموح “الفراعنة” في المنافسة على اللقب.

أما كوت ديفوار – حامل اللقب الحالي – فظهر في المركز السادس في قائمة الترشيحات، ما يشير إلى أن الفريق لا يزال لديه فرصة لإعادة الدفاع عن لقبه، رغم صعوبة المواجهات المقبلة خاصة أمام فرق قوية أخرى في ربع النهائي.

في المقابل، جاء منتخبا الكاميرون ومالي في ذيل قائمة التوقعات، مما يعني أن فرصتهما أقل بكثير مقارنة بالفرق الكبرى التي تضم عناصر متميزة.

مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا

يُذكر أن مباريات ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية ستقام خلال أيام الجمعة والسبت القادمين، حيث ستواجه الفرق المتأهلة بعضها البعض في مواجهات قوية ينتظر أن تكون حاسمة في تحديد المتأهلين إلى نصف النهائي.

وفيما يلي مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا:

الجمعة 9 يناير

مالي ضد السنغال - 6 مساء

المغرب ضد الكاميرون - 9 مساء

السبت 10 يناير

الجزائر ضد نيجيريا - 6 مساء

مصر ضد كوت ديفوار - 9 مساء