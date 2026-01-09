رياض محرز: مواجهة نيجيريا صعبة والطريق نحو لقب أمم أفريقيا ما زال طويلا

تحدث رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا، المقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

وأكد محرز، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أن لاعبي منتخب الجزائر يدركون جيدًا أهمية مباراة نيجيريا، مشيرًا إلى أن الفريق جاهز لخوض المواجهة دون ضغوط، رغم صعوبة المنافس وقوة المرحلة الحالية من البطولة، موضحًا في الوقت نفسه أن الطريق نحو التتويج باللقب لا يزال طويلًا ويتطلب تركيزًا كبيرًا في كل مباراة.

التعامل مع البطولة خطوة بخطوة

وأوضح قائد «محاربي الصحراء» أن المنتخب الجزائري يتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، مشددًا على ضرورة التركيز في كل لقاء على حدة، وعدم التفكير في المراحل المقبلة قبل تخطي المباراة الحالية، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية منذ بداية النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية، وأن الحفاظ على هذا المستوى سيكون مفتاح الفوز والتأهل.

مباراة الغد مختلفة

وتطرق محرز إلى المواجهات السابقة أمام نيجيريا، قائلًا إن فوز الجزائر على «النسور الخضر» في نسخة 2019 والتتويج باللقب آنذاك أصبح جزءًا من الماضي، مشددًا على أن مباراة الغد مختلفة تمامًا في ظروفها ومعطياتها، ولا يمكن الاعتماد على التاريخ لتحقيق نتيجة إيجابية.

لا ضغوط إضافية

وأشار نجم أهلي جدة السعودي إلى أن منتخب الجزائر لا يعاني من أي ضغوط إضافية قبل اللقاء، موضحًا أن المطلوب هو التركيز واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى، من أجل تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

نيجيريا منتخب قوي

وأكد محرز أنه يعلم جيدًا أن المنتخب الجزائري سيواجه فريقًا قويًا يمتلك إمكانات كبيرة، لكن «الخضر» يضمون مزيجًا مميزًا من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات والجودة العالية، مستشهدًا بالهدف الذي سجله عادل بولبينة في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، والذي يعكس تطور العناصر الشابة داخل الفريق.

وتحدث قائد الجزائر عن واقعة استبداله خلال مباراة الكونغو الديمقراطية، موضحًا أنه شعر ببعض التوتر عقب خروجه من الملعب، وكان يتحدث مع المدير الفني واللاعبين، لكنه نفى بشكل قاطع أن يكون قد طلب من المدرب إشراك أي لاعب بديل، مؤكدًا احترامه الكامل لقرارات الجهاز الفني.

وأشار محرز إلى أن منتخب الجزائر لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال النسختين السابقتين من بطولة أمم إفريقيا، لكنه يرى أن الوضع مختلف في النسخة الحالية، حيث يمتلك الفريق فرصة حقيقية لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على اللقب.

وشدد قائد «محاربي الصحراء» على أن التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية يحمل قيمة خاصة بالنسبة له على المستوى الشخصي، ويُعد إنجازًا مهمًا في مسيرته الدولية مع المنتخب الجزائري.

واختتم محرز تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يشغل باله بكثرة الأهداف التي سجلها منتخب نيجيريا في البطولة، موضحًا أن تركيزه الكامل ينصب على مباراة الغد فقط، متوقعًا أن تكون مواجهة قوية ومفتوحة بين منتخبين كبيرين، وأن الحسم سيكون داخل المستطيل الأخضر.