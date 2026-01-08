قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الخط الساخن 105 حقق 100% استجابة لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025
الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً
بعد سحب دفعات من نوع تجاري لحليب الأطفال.. هل يشكل خطورة؟ | رد رسمي حاسم
زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب
عصام الصباحي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد
وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تونس تفتح أبوابها للمصريين.. تسهيلات جديدة لدخول 5فئات اعتبارًا من يناير
دعاء قبل المغرب .. يراضي الله به قلبك ويفتح لك الأبواب المغلقة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية.. عيار 21 بكام؟
المبعوث الأممي لليمن: الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لرسم مسار أكثر شمولا
كأس الأمم الإفريقية تفتح الباب لنجوم المستقبل وتكشف جيلًا جديدًا يخطف الأضواء
الحسيني الشرقاوي يترشح رسميًا في انتخابات رئاسة حزب الوفد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. بعثة منتخب نيجيريا تغادر لـ مراكش للقاء الجزائر بكأس أمم إفريقيا

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
إسلام مقلد

غادرت بعثة منتخب نيجيريا مدينة فاس متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

كان لاعبو منتخب نيجيريا رفضوا السفر إلي مدينة مراكش المغربية والنزول إلي التدريبات قبل مواجهة الجزائر فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 إلا بعد صرف مستحقاتهم المالية.

وتواجد ضمن بعثة منتخب نيجيريا التى غادرت مدينة فاس إلي مراكش المغربية مهاجم النسور فيكتور أوسيمين بعدما ترددت أنباء عن مغادرته معسكر منتخب بلاده خلال الساعات الماضية.
 

الأزمة انتهت 
أعلنت دوريس أوزوكا أنيت، وزيرة المالية النيجيرية، أن المكافآت ستُودع في الحسابات الدولارية للاعبي منتخب نيجيريا ابتداءً من اليوم الخميس أو غد الجمعة.

وأوضحت أن التأخير كان نتيجة تحويل الأموال إلى العملة الأجنبية، وهو خيار مفضل لدى اللاعبين، وأن الحكومة والبنك المركزي سرّعا العملية لضمان وصول المكافآت دون أي تأخير إضافي.

كما أكدت الوزيرة أن العملية ستصبح أبسط وأكثر انتظامًا في المستقبل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ليست هذه المرة الأولى التي واجه فيها منتخب نيجيريا أزمة مستحقات؛ ففي نوفمبر 2024، قاطع الفريق التدريبات خلال تصفيات كأس العالم بسبب تأخر الصرف، مما ساهم في خسارتهم أمام الكونغو الديمقراطية وفقدان فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأكد شيهو ديكو، رئيس اللجنة الوطنية للرياضة، أن الرئيس بولا أحمد تينوبو قد وافق على ميزانية كأس أمم إفريقيا 2025 بالكامل منذ نوفمبر 2025، وأن التمويل متوفر، موضحًا أن الموافقة على التمويل تختلف عن صرف الأموال.

نيجيريا الجزائر كأس أمم إفريقيا فيكتور أوسيمين مراكش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

ترشيحاتنا

المكانس الروبوتية

ولا أغرب .. روبوت روبوروك يمشي ويقفز وينظف درجك بالمكنسة الكهربائية

شاشات سامسونج

CES 2026.. الكشف عن شاشات سامسونج التفاعلية والنماذج الغامضة

تينسور روبوكار موديل 2026

شاهد| تينسور روبوكار 2026 ذاتية القيادة

بالصور

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد