«معلومي»: الجزائر تواجه أزمة قبل مواجهة نيجيريا

قال ياسين معلومي، رئيس تحرير الرياضة بصحيفة الشروق الجزائرية، إنه سعيد بنتائج منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا رغم أن الأداء لم يكن بالمستوى المعتاد كما حدث في نسخ 2006 و2008.



وأضاف معلومي، عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد أن المنتخب الجزائري نجح في تحقيق فوز صعب على الكونغو الديمقراطية، مؤكدا أن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى، معربا عن أمله في التتويج بالبطولة.

كما أوضح أن رياض محرز يقدم دور القائد بأفضل شكل ممكن، لكن على المستوى التهديفي لم يظهر بنفس القوة، مشيرا إلى أنه يتعرض للنقد مثلما يحدث مع محمد صلاح في مصر.

وأشار أيضا إلى وجود أزمة في مركز حراسة المرمى، مما دفع الجهاز الفني للاستعانة بالحارس لوكا زيدان، موضحا أن المدرب بيتكوفيتش يجهز اللاعبين لمواجهة نيجيريا الصعبة، ويجب إيجاد حلول للمشاكل التي ظهرت في المباريات السابقة.