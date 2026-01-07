عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المتواجد حاليًا في المغرب، حقيقة صدور قرار تأديبي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإيقاف حسام حسن 3 مباريات.

وقال أبو زهرة: "إيقاف حسام حسن ؟ هذا الكلام غير صحيح، ونحترم الجماهير المغربية ودورهم مع الجهاز الفني واللاعبين منذ حضورنا إلى مدينة أغادير، وحسام حسن في كل مناسبة يوجه الشكر لهم على دعمهم للفراعنة".

وتردّد أن الكاف سيعاقب حسام حسن وفقًا لنص المادة 147 (استفزاز الجماهير) من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تنص على: "يُعاقب كل من يستفز الجمهور أثناء المباراة بالإيقاف لثلاث مباريات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار أمريكي".