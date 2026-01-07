ناقد رياضي: الكل يخشي منتخب مصر إلا المصريين

علّق الناقد الرياضي خالد بيومي على أداء المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه على فيسبوك: "الكل يخشى منتخب مصر إلا المصريين.. الجزائر منتخب كبير، والمغرب ممتع، وكوت ديفوار مرعب، والكاميرون شرس، ونيجيريا أصحاب مزاج، والسنغال ومالي الأكثر مهارة".

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة من العيار الثقيل.

ويستعد المنتخبان للاصطدام مساء السبت المقبل، بعدما نجح الفراعنة في تجاوز عقبة منتخب بنين، فيما واصل المنتخب الإيفواري مشواره بتخطي بوركينا فاسو في دور الـ16، ليشعل واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في القارة السمراء.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

منذ بداية الألفية الجديدة، تحولت مباريات مصر وكوت ديفوار إلى قمم أفريقية خالصة لا تعترف بالتوقعات المسبقة، ولا تنحاز للأسماء الرنانة مهما ازدحمت قائمة الأفيال بالنجوم.