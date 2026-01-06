أول رد فعل من التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد إصابة محمد حمدي

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على دعم محمد حمدي لاعب منتخب مصر عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشرت الصفحة الخاصة بالتوأم “ الف سلامة عليك .. لاعب محترم فنيا وخلقا .. ترجع بالسلامة ان شاء الله ”.

علق محمد حمدي نجم منتخب مصر ولاعب نادي بيراميدز علي أصابتة خلال مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب محمد حمدي عبر ستوري إنستجرام :الحمد لله على كل شئ،إصابة محبطة في وقت صعب كان نفسي أكمل البطولة واكون موجود في الملعب مع المنتخب لنهاية البطولة واساهم في تحقيق البطوله لكن الحمد لله على كل شئ.

وتابع :وهكون موجود في ضهر زملائي في المنتخب ومشجع لهم مع جمهورنا العظيم.

واختتم :شكرا لكل الدعم اللي شوفته منكم من امبارح وان شاء الله العودة قريبا أقوى والاهم أننا نفرح بمنتخب مصر ونفرح جمهورنا.