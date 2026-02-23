بوزن أخف وأكثر صلابة ..إليك أفضل كمبيوتر محمول في 2026 من إل جي

إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر محمول بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة LG Gram 14 فمن جانبها قد أطلقت شركة إل جي جهاز كمبيوتر محمول Gram 14 بوزن 1.12 كجم في اليابان مزودًا ببطارية 72 واط/ساعة وشرائح Ryzen AI

ميزات سلسلة LG Gram 14

تم عرض الإضافات الجديدة لسلسلة LG Gram 14 لأول مرة قبل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في وقت سابق من هذا العام، وهي متاحة الآن رسميًا للطلب المسبق في السوق المحلية لشركة LG. وباعتبارها الخيار الأصغر في عائلة Gram 2026 الأوسع، والتي تشمل أيضًا طرازات بقياس 15 و16 و17 بوصة، فإن إصدارات 14 بوصة تركز بشكل أساسي على سهولة الحمل.



على الجانب الآخر وبوزن لا يتجاوز 1.12 كيلوجرام، يظل جهاز Gram 14 الجديد من أخف أجهزة الكمبيوتر المحمولة في فئته. ويبلغ سمك هيكله 15.7 ملم فقط، مما يجعله نحيفًا بما يكفي للتنقل اليومي أو السفر دون أن يبدو هشًا. وقد بنت إل جي سمعتها على هذا التوازن، ويبدو أن هذا لن يتغير.



بطارية كبيرة

يعد أبرز ما يميز الكمبيوتر المحمول هو الوزن وخاصة البطارية فقد يأتي كل إصدار مزود ببطارية سعتها 72 واط/ساعة، وهي سعة كبيرة نسبياً بالنسبة لجهاز كمبيوتر محمول بهذا النحافة وشاشة 14 بوصة و لم تنشر إل جي بعد بيانات مفصلة عن مدة تشغيل البطارية، ولكن نظرياً، يُفترض أن تكفي البطارية ليوم عمل كامل في ظل الاستخدام المعتاد.

أما عن مواصفات الشاشة فهي عبارة عن لوحة IPS مقاس 14 بوصة بدقة 1920×1200 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 350 شمعة. لا تسعى هذه الشاشة لمنافسة شاشات الألعاب ذات معدل التحديث العالي، ولكنها مناسبة تمامًا للإنتاجية والتصفح ومشاهدة الوسائط.

تستخدم إل جي في تصميمها الداخلي أحدث معالجات AMD من سلسلة Ryzen AI 400 (المبنية على منصة Gorgon Point). تأتي الطرازات الأساسية بمعالج Ryzen AI 5 435، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD من نوع PCIe 4.0 بسعة 512 جيجابايت. أما الطرازات الأعلى، فتأتي بمعالج Ryzen AI 7 450، ويمكن تهيئتها بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت

من المتوقع أن تنضم إصدارات معالجات Intel Panther Lake إلى تشكيلة Gram 14 في وقت لاحق من عام 2026، على الأرجح بأرقام طراز مختلفة. وهذا يمنح LG مرونةً في تلبية الطلب الإقليمي وتفضيلات الأداء.

من المتوقع أن تتضح تفاصيل التوافر العالمي بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.