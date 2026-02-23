قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بوزن أخف وأكثر صلابة ..إليك أفضل كمبيوتر محمول في 2026 من إل جي

كمبيوتر محمول
كمبيوتر محمول
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر محمول بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة LG Gram 14 فمن جانبها قد أطلقت شركة إل جي جهاز كمبيوتر محمول Gram 14 بوزن 1.12 كجم في اليابان مزودًا ببطارية 72 واط/ساعة وشرائح Ryzen AI

ميزات سلسلة LG Gram 14

تم عرض الإضافات الجديدة لسلسلة LG Gram 14 لأول مرة قبل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في وقت سابق من هذا العام، وهي متاحة الآن رسميًا للطلب المسبق في السوق المحلية لشركة LG. وباعتبارها الخيار الأصغر في عائلة Gram 2026 الأوسع، والتي تشمل أيضًا طرازات بقياس 15 و16 و17 بوصة، فإن إصدارات 14 بوصة تركز بشكل أساسي على سهولة الحمل.


على الجانب الآخر وبوزن لا يتجاوز 1.12 كيلوجرام، يظل جهاز Gram 14 الجديد من أخف أجهزة الكمبيوتر المحمولة في فئته. ويبلغ سمك هيكله 15.7 ملم فقط، مما يجعله نحيفًا بما يكفي للتنقل اليومي أو السفر دون أن يبدو هشًا. وقد بنت إل جي سمعتها على هذا التوازن، ويبدو أن هذا لن يتغير.


بطارية كبيرة 

يعد أبرز ما يميز الكمبيوتر المحمول هو الوزن وخاصة البطارية فقد يأتي كل إصدار مزود ببطارية سعتها 72 واط/ساعة، وهي سعة كبيرة نسبياً بالنسبة لجهاز كمبيوتر محمول بهذا النحافة وشاشة 14 بوصة و لم تنشر إل جي بعد بيانات مفصلة عن مدة تشغيل البطارية، ولكن نظرياً، يُفترض أن تكفي البطارية ليوم عمل كامل في ظل الاستخدام المعتاد.

أما عن مواصفات الشاشة فهي عبارة عن لوحة IPS مقاس 14 بوصة بدقة 1920×1200 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 350 شمعة. لا تسعى هذه الشاشة لمنافسة شاشات الألعاب ذات معدل التحديث العالي، ولكنها مناسبة تمامًا للإنتاجية والتصفح ومشاهدة الوسائط.

تستخدم إل جي في تصميمها الداخلي أحدث معالجات AMD من سلسلة Ryzen AI 400 (المبنية على منصة Gorgon Point). تأتي الطرازات الأساسية بمعالج Ryzen AI 5 435، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD من نوع PCIe 4.0 بسعة 512 جيجابايت. أما الطرازات الأعلى، فتأتي بمعالج Ryzen AI 7 450، ويمكن تهيئتها بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت

من المتوقع أن تنضم إصدارات معالجات Intel Panther Lake إلى تشكيلة Gram 14 في وقت لاحق من عام 2026، على الأرجح بأرقام طراز مختلفة. وهذا يمنح LG مرونةً في تلبية الطلب الإقليمي وتفضيلات الأداء.

من المتوقع أن تتضح تفاصيل التوافر العالمي بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

وظائف بقطاع "التعبئة والتغليف"

برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع «التعبئة والتغليف»

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

