مفاجأة .. «الغندور» يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل «ديانج» عن القلعة الحمراء

قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدر داخل النادي الأهلي كشف عن تطورات ملف العروض المقدمة لرحيل أليو ديانج، في ظل اهتمام عدة أندية خارجية بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

العروض الخارجية تنهال على ديانج

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن ديانج تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية براتب سنوي يصل إلى 2.7 مليون دولار، سواء للانضمام في يناير الجاري أو مع نهاية الموسم عقب انتهاء عقده مع الأهلي، كما تلقى عرضًا آخر من نادي آيك اليوناني براتب يبلغ 2.3 مليون دولار.

وأضاف أن هناك أيضًا عروضًا من الوكرة والشمال القطريين، إلى جانب عروض إماراتية ما زالت قيد الدراسة

وأشار إلى أن ياس توروب المدير الفني للأهلي طالب إدارة النادي باستمرار أليو ديانج حتى نهاية الموسم، حتى في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

واختم :"وبناءً على ذلك، فإن مناقشة اللاعب لهذه العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية قد تتسبب في صدام مع قرار الجهاز الفني وإدارة الأهلي، اللذين يتمسكان ببقاء اللاعب في الوقت الحالي".