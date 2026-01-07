خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية

أكد خالد جاد الله، لاعب الأهلي السابق، أن منتخب مصر سيواجه منافساً قوياً، مشدداً على أهمية أن يكون اللاعبون في قمة التركيز الفني والبدني والذهني خلال المباراة المقبلة.



وأضاف جاد الله، على برنامج "الماتش" مع الإعلامي محمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، أن كل لاعب يجب أن يظهر في قمة مستواه أمام كوت ديفوار، موضحاً أن المباراة ستكون فرصة لترجمة جهود المدير الفني على أرض الملعب، متمنياً التوفيق للفراعنة أمام الأفيال.

وأردف:" مباراة كوت ديفوار هي الاختبار الأول الحقيقي للفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا، وأتمنى أن نحسمه لصالحنا".

وأشار إلى أن هناك علامات استفهام حول أداء بعض اللاعبين مثل محمود تريزيجيه، وأن أحمد فتوح أمام فرصة ذهبية لاستعادة بريقه، مؤكداً أن المنتخب بحاجة أيضاً لخدمات مهند لاشين لضمان أقصى جاهزية للفراعنة في هذه المواجهة الصعبة.