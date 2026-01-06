4 مشاهد من لقاء نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا

اكتسح منتخب نيجيريا، نظيره الموزمبيقي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

وشهدت مباراة نيجيريا عدة أحداث مثيرة على الرغم من الفوز الكبير إلا أنها لم تخلوا من الأزمات بين لاعبي الفريق.

مشاهد في مباراة نيجيريا وموزمبيق

خناقة أوسيمين مع لوكمان

دخل فيكتور أوسيمين في مشادة كلامية مع صديقه لوكمان على خلفية عدم تمرير الكرة خلال إحدى الهجمات.

وتوجه أوسيمين للحديث مع لوكمان خلال المباراة قائلا : أنها لعبه جماعية لن تسجل منفردا.

أوسيمين خارج الاحتفال

قرر أوسيمين ترك لاعبي الفريق ومغادرة الملعب رغم الاحتفالات التي بدأها زملائه بعد التأهل لدور ربع النهائي.

وأثار تصرف أوسيمين عدة علامات استفهام حول وصوله لتلك المرحلة من الغضب اتجاه زملائه.

لوكمان رجل مباراة نيجيريا و موزمبيق

وحقق لوكمان جائزة رجل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق بعد تسجيله هدف ساهم في تأهل الفريق لربع النهائي.

رد فعل مدرب نيجيريا

هدد إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا لاعبه فيكتور أوسيمين بالبقاء على دكة الاحتياط في مباراة دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لأسباب تأديبيه.

يأتى ذلك بعد مغادرة فيكتور أوسيمين الملعب بعد الفوز على موزمبيق ورفض الاحتفال مع زملائه.

وقال شيل في تصريحاته :لا يوجد مكان للأنانية أو التصرفات الفردية في هذا الفريق، الجميع يعمل بجهد مثل أي لاعب آخر.

وأضاف : إذا اضطر للجلوس على المقعد في المباراة القادمة ليتعلم درسًا، فليكن الأمر كذلك.