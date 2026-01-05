نيجيريا تكتسح موزبيق برباعية وتصعد لربع نهائي أمم افريقيا

اكتسح منتخب نيجيريا، نظيره الموزمبيقي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل، في دور الـ 16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

أحرز أديمولا لوكمان هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز أوسيمين ثالث أهداف منتخب النسور والثاني له، في الدقيقة 47، واختتم أكور آدامز رباعية منتخب نيجيريا في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وسيواجه منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في الدور ربع نهائي من البطولة.

وخاض منتخب نيجيريا، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوابالي.

خط الدفاع: صموئيل - أجايي - باسي - أونيمايتشي.

خط الوسط: أونيكا - نديدي - أيوبي - لوكمان.

خط الهجوم: أوسيمين - آدامز.

تشكيل منتخب موزبيق

حراسة المرمى: هرناني سيلوني.

خط الدفاع: ريكاردو كيمارايس، برونو لانجا، رينيلدو ماندافا، ميكسر، دييجو سيليا.

خط الوسط: ويتي، دومينجيز، جيني كاتامو، ألفونس أمادي.

خط الهجوم: فيصل بنجال.