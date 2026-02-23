صعق كهربائي ينهي حياة عامل داخل مزرعة في منشأة القناطر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع عامل داخل مزرعة بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



تلقى مركز الشرطة بلاغًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل مزرعة، وبالانتقال والفحص تبين أن العامل ويدعى «محمد. إ» تعرض لصعق كهربائي أثناء تواجده بمكان عمله، ما أسفر عن وفاته في الحال.



واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمزرعة وشهود العيان، الذين أكدوا أن الوفاة جاءت نتيجة صعق كهربائي عرضي، دون الاشتباه في وجود شبهة جنائية.



وبمناظرة الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى اعتداء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب التأكد من سبب الوفاة، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.