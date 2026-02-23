قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صعق كهربائي ينهي حياة عامل داخل مزرعة في منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع عامل داخل مزرعة بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


تلقى مركز الشرطة بلاغًا يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل مزرعة، وبالانتقال والفحص تبين أن العامل ويدعى «محمد. إ» تعرض لصعق كهربائي أثناء تواجده بمكان عمله، ما أسفر عن وفاته في الحال.


واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمزرعة وشهود العيان، الذين أكدوا أن الوفاة جاءت نتيجة صعق كهربائي عرضي، دون الاشتباه في وجود شبهة جنائية.


وبمناظرة الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى اعتداء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب التأكد من سبب الوفاة، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

ملابسات مصرع عامل منشأة القناطر الجيزة شبهة جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

توك توك

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

اطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى..

أطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد