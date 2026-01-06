قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
رياضة

مدرب نيجيريا يهدد فيكتور أوسيمين بملازمة الدكة فى لقاء ربع النهائي

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
عبدالله هشام

هدد إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا لاعبه فيكتور أوسيمين بالبقاء على دكة الاحتياط في مباراة دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لأسباب تأديبيه.

يأتى ذلك بعد مغادرة فيكتور أوسيمين الملعب بعد الفوز على موزمبيق ورفض الاحتفال مع زملائه.

وقال شيل في تصريحاته :لا يوجد مكان للأنانية أو التصرفات الفردية في هذا الفريق، الجميع يعمل بجهد مثل أي لاعب آخر.

وأضاف : إذا اضطر للجلوس على المقعد في المباراة القادمة ليتعلم درسًا، فليكن الأمر كذلك.

وشهدت المباراة اشتباك بين فيكتور أوسيمين وزميله في الفريق ديمولا لقمان، على خلفية محاولاته لتسجيل هدف في المباراة.

نيجيريا تفوز على موزمبيق

اكتسح منتخب نيجيريا، نظيره الموزمبيقي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل، في دور الـ 16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

أحرز أديمولا لوكمان هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز أوسيمين ثالث أهداف منتخب النسور والثاني له، في الدقيقة 47، واختتم أكور آدامز رباعية منتخب نيجيريا في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وسيواجه منتخب نيجيريا الفائز من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في الدور ربع نهائي من البطولة.

