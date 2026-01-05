تشكيل منتخب نيجيريا أمام موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

أعلن إيريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة موزمبيق في المباراة المقرر إقامتها في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: نوابالي.

خط الدفاع: صموئيل - أجايي - باسي - أونيمايتشي.

خط الوسط: أونيكا - نديدي - أيوبي - لوكمان.

خط الهجوم: أوسيمين - آدامز.

نيجيريا تصطدم بموزمبيق في ثمن النهائي بطموحات اللقب وأحلام التاريخ

يدخل “النسور الخضراء”، اللقاء، مدعومين بأداء قوي خلال دور المجموعات، حيث ظهر المنتخب بشكل متوازن على المستويين الدفاعي والهجومي، معتمدًا على جودة فردية عالية وانسجاما جماعيا لافتا، جعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وفي المقابل، يخوض منتخب موزمبيق، المباراة، دون ضغوط كبيرة، واضعًا نصب عينيه تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، مستندًا إلى الروح القتالية والرغبة في استغلال أي تراجع من المنافس، في مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات رغم أفضلية الخبرة لصالح نيجيريا.