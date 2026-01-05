قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نيجيريا تتقدم على موزمبيق بثنائية فى الشوط أول بدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

حسام الحارتي

انتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا ضد موزمبيق، بتقدم منتخب النسور بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. والمقامة بالمغرب

أحرز أديمولا لوكمان هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 20، قبل أن يضيف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: نوابالي.

خط الدفاع: صموئيل - أجايي - باسي - أونيمايتشي.

خط الوسط: أونيكا - نديدي - أيوبي - لوكمان.

خط الهجوم: أوسيمين - آدامز.

تشكيل منتخب موزبيق
 

 حراسة المرمى: هرناني سيلوني

 خط الدفاع: ريكاردو كيمارايس، برونو لانجا، رينيلدو ماندافا، ميكسر، دييجو سيليا

 خط الوسط: ويتي، دومينجيز، جيني كاتامو، ألفونس أمادي

 خط الهجوم: فيصل بنجال

نيجيريا تصطدم بموزمبيق في ثمن النهائي بطموحات اللقب وأحلام التاريخ

ويدخل “النسور الخضراء” اللقاء مدعومين بأداء قوي خلال دور المجموعات، حيث ظهر المنتخب بشكل متوازن على المستويين الدفاعي والهجومي، معتمدًا على جودة فردية عالية وانسجام جماعي لافت، جعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض منتخب موزمبيق المباراة دون ضغوط كبيرة، واضعًا نصب عينيه تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، مستندًا إلى الروح القتالية والرغبة في استغلال أي تراجع من المنافس، في مواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات رغم أفضلية الخبرة لصالح نيجيريا.

