بسبب منة عرفة| محمد نجاتي يخرج عن شعوره وينفعل على الهواء

انفعل الفنان محمد نجاتي خلال حديثه عن أزمته مع الفنانة منة عرفة، مؤكدًا أنه لن يجيب على أي سؤال يتعلق بهذا الأمر، قائلا: " عليا الطلاق ما هجاوب على السؤال ده"، مضيفا "الموضوع انتهى، ولن أعيش حياتي كلها في الانشغال بهذه القصة".

وأضاف محمد نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يرفض الخوض في هذه القضية تمامًا، مؤكدًا على التزامه بعدم العودة إليها مرة أخرى: "أنا حلفان، مش هتكلم في الموضوع نهائيًا، ولن أرجع فيه"،

وأوضح، أنه يركز فقط على حياته المهنية والفنية، ويترك الأمور الشخصية جانبًا بعيدًا عن الإعلام.