مؤلف مسلسل «صحاب الأرض»: التحدي كان تجسيد معاناة أهل غزة بشكل إنساني

أكد عمار صبري، مؤلف مسلسل «صحاب الأرض»، أن العمل الدرامي يختلف عن أي مسلسل آخر، مشيرًا إلى أن التحدي كان في تقديم الأحداث بشكل إنساني يركز على المشاعر والقصة الشخصية للبشر، وليس مجرد عرض أرقام أو إحصائيات عن الضحايا أو الأسر المتضررة، إذ يسعى المسلسل لإظهار أحلام وطموحات كل طفل وشخص كبير صغير.

وأضاف «صبري» في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المسلسل يحمل رسالة مهمة ومسؤولية كبيرة، حيث يعكس الإبادة المستمرة في غزة والضفة الغربية بشكل حيّ ومباشر، مع الحرص على أن يشعر المشاهد بالمعاناة الإنسانية لكل شخصية، وليس التعامل معها كمجرد أرقام أو أخبار عابرة.

أشار المؤلف، إلى أن القوى الناعمة المصرية وصناعة الدراما في مصر لها تاريخ طويل يتجاوز عمر الكيان الإسرائيلي، مما يفسر التأثير الكبير الذي تمتلكه الدراما المصرية في المنطقة، وهو ما ساعد على إيصال القصة الإنسانية والسياسية للمشاهدين بشكل مؤثر وفعال.

أكد صبري، أن الهدف من المسلسل هو أن يرى المشاهد أن كل ضحية فلسطينية لديها حياة وأحلام وطموحات، وأن التركيز على الجانب الإنساني يساعد في توصيل الرسالة الحقيقية عن معاناة الناس، بعيدًا عن التعامل مع الأحداث كمجرد أرقام أو جمل بسيطة عن الشهداء والمصابين.

https://www.youtube.com/shorts/-NMxcU8ICF4