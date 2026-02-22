جورج زاهر: وسيم السيسي والدي الروحي وقدوتي في الحكمة وحب الوطن

أعرب الدكتور جورج زاهر، استشاري التجميل وزوج ابنة الدكتور وسيم السيسي، عن اعتزازه الكبير بعلاقته به، مؤكدًا أنه لا يعتبره مجرد حماه، بل والده الروحي وقدوته في الحياة.



وقال "زاهر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار"، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، إن أول لقاء جمعه بالدكتور وسيم السيسي كان مميزًا، حيث أهداه مجموعة من الكتب قائلاً له: "حتى تعرفني"، في إشارة إلى أن فكره وعلمه يمثلان جوهر شخصيته، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة كشفت له منذ البداية أنه أمام إنسان مختلف، واسع الأفق، يحتضن الجميع ويعاملهم بمحبة.



وأشار إلى أن الدكتور وسيم السيسي يتمتع بحكمة كبيرة في التعامل مع الأزمات، سواء على المستوى الأسري أو العام، مؤكدًا أنه تعلم منه كيفية مواجهة التحديات بهدوء واتزان، إلى جانب غرسه لقيم الوطنية والانتماء وحب الوطن.



وأوضح أن الدكتور وسيم السيسي كان دائم الدعم له في مسيرته، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، واصفًا إياه بالمثال داخل المنزل، مؤكدًا أنه كان سببًا رئيسيًا في ترسيخ حب الوطن داخل الأسرة، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لديهم.