كان فيه عدل.. وسيم السيسي: لم يتم بناء الأهرامات بالسخرة

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن هناك نظريات كثيرة حول كيفية قيام المصريين القدماء ببناء أهرامات الجيزة .

وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، :" هناك نظرية تقول أن الاهرامات كانت مقابر للملوك وهناك رأي أخر يقول أن الأهرامات ليست مقابر لأنه لم يتم العثور على مومياء ملكية واحدة في 120 هرم في مختلف أنحاء الجمهورية".

وتابع وسيم السيسي:" لدي شعور جميل بجهد أجدادنا العظام في بناء الأهرامات "، مضيفا:" لم يتم بناء الأهرامات بالسخرة وكان هناك عدل كامل في التعامل مع بناة الاهرامات ".

وأكمل وسيم السيسي:" كان هناك نظام محدد في فترة بناء الأهرامات ".

وأكمل وسيم السيسي:" صفة الفرعون لم تكن مكتوبة في أي خرطوشة أو مقابر خاصة بملوك مصر القديمة".