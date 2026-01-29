الحجاز كلمة مصرية تعني المتجه للنور.. وسيم السيسي: المصريون القدماء كانوا بيحجوا لأبيدوس

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أنه عاشق لدراسة علم المصريات، مضيفا:" مفيش تاريخ اتظلم زي تاريخنا وتم اتهامه بالوثنية على الرغم من أن التوحيد متواجد عندنا ".

وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، :" كلمة حج كلمة مصرية وتعني النور.. والحجاز كلمة مصرية تعني المتجه إلى النور".

وتابع وسيم السيسي:" المصريون القدماء كانوا بيحجوا زمان لأبيدوس حيث قبر إدريس في جنوب سوهاج ".

وأكمل وسيم السيسي:" هناك من يتهم المصريين القدماء بالجهل وهذا امر غير صحيح ، مضيفا:" هناك فارق بين التقديس والعبادة والمصريين القدماء كانوا يقدسون القطة لأن تواجدها يقضي على الطاعون حيث تختفي الفئران ".



وتابع وسيم السيسي:" أنا طبيب جراح ومن أسعد لحظات حياتي أثناء تواجدي اخل غرفة العمليات وينتابني إحساس بانني أقوم بمهنة نبيلة والقيام بمصارعة الموت للإبقاء على حياة المريض ".

