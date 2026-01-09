وصول جثمان شقيقة وسيم السيسي إلى كنيسة القديس العظيم

وصل جثمان شقيقة الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات المعروف، إلى كنيسة القديس العظيم، وسط حالة من الحزن بين أفراد العائلة والمقربين لأداء صلاة الجنازة.

ونعى الدكتور وسيم السيسي شقيقته عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مقتبسًا من الكتاب المقدس: «أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَإِنْ مَاتَ فَسَيَحْيَا»، معبرًا عن إيمانه العميق في هذا المصاب الأليم.

الفقيدة هي زوجة المرحوم المهندس شوقي غطاس، ووالدة كل من المهندس موريس شوقي والمرحوم شنوتي شوقي غطاس، كما أنها شقيقة الدكتور وسيم السيسي، والمهندسة تغريد السيسي، والمرحومين باسم وعادل رشدي السيسي.