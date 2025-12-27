أخبار التوك شو | زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي.. عمرو مصطفى يبكي بسبب الهضبة .. بكري: إسرائيل عايزة تحاصر مصر من هذا المكان

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصطفى بكري يكشف معاناة شخصية مرموقة بسبب الإيجار القديم.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل واقعة إنسانية تتعلق بإحدى مشكلات الإيجار القديم؛ بعد تواصل شخصية وصفها بـ"المرموقة" معه، يشكو من مضايقات يتعرض لها داخل مسكنه، في ظل محاولات المالك الضغط عليه؛ لإجباره على مغادرة الوحدة السكنية.

عمرو مصطفى: معرفش النوتات الموسيقية ولا المقامات

قال الملحن عمرو مصطفى، إنه قام بتلحين أغاني لكل المطربين الذين كان يسمعهم وهو صغير، منهم الشاب مامي والشاب خالد وسميرة سعيد.

وأضاف عمرو مصطفى، في تصريح تليفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه لم يدرس النوتات الموسيقية "دو ري ما فاصولا سي" قائلا: أنا معرفهاش لحد النهاردة أنا اللي بيشغلني مشاعري".

مصطفى بكري: يجب على رئيس الوزراء أن يوضح للناس كيفية تخفيض الدين.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ديون مصر، بقدر ما أسعدت الناس بقدر ما أحدثت قلقًا داخل مصر وخارجها.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على رئيس الوزراء أن يصرح بما هو المقصود والإطار الزمني لتقليل الدين المحلي والخارجي عن 50 عام مضى.

دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا

وشهدت منافسات التلاوة الأخيرة أجواءً مشوقة وحماسية، حيث واصل محمد ماهر ومحمد حسن استكمال التلاوات ببراعة وإتقان، فيما تألق عمر علي وأثبت نفسه في ما يُعرف بـ "دولة التلاوة".

في المقابل، غادر محمد أبو العلا المنافسة، منهياً ظهوره في هذه الجولة، وسط تقدير الجمهور لأدائه وإسهاماته المتميزة خلال المسابقة.

زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو

وعلق الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، على المناظرة التي أُجريت مؤخرًا مع الدكتور وسيم السيسي، موضحاً الجوانب العلمية والثقافية للنقاش، ومؤكداً احترامه للمعايير الأخلاقية في الحوار العلمي.

وأضاف حواس، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «أنا مقولتش كلمة واحدة ضد الدكتور وسيم السيسي، بس هو زعلان على الكتاب اللي كان ماسكه في إيده، أنا قولت أن الكتاب دا مكانه مزبلة التاريخ، طيب الكتاب دا فعلا مكانة مزبلة التاريخ، دي حاجة طبيعية، هتقولي الكتاب مذكور فيه اسم زاهي حواس، هقولك في ناس كتير بتكتب اسمي عشان تتشهر».

إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب

دخل الملحن عمرو مصطفى في نوبة بكاء أثناء حديثه عن خلافاته مع النجم عمرو دياب، وذلك خلال وجوده ضيفا على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش.

وكشف عمرو مصطفى عن تواصل عمرو دياب معه بسبب أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا، معربا عن حبه وتقديره له.وعن كواليس تصالحه مع عمر دياب.

محتاجين وقفة | عمرو أديب منفعلا: اللي حصل مع ريهام عبدالغفور تجاوز أخلاقي خطير

قال الإعلامي عمرو أديب إن ما تعرضت له الفنانة ريهام عبد الغفور من تصوير غير لائق يُعد انتهاكًا واضحًا للخصوصية والأخلاق، موضحًا أنها كانت متجهة لحضور عرض خاص وكانت تقوم بتعديل ملابسها عندما التقطت لها صورة بشكل غير لائق.

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بشأن طريقة دعمه لابنه مصطفى شوبير، الذي يزامل محمد الشناوي ضمن حراس المرمى في بعثة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يمن الحماقي: يجب تحويل الدعم العيني إلى نقدي.. فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إننا تحدثنا منذ أكثر من 30 سنة عن كيفية التخلص من مشكلة الدعم، منوهة بأن حديثنا الآن عن الدعم، هذا يدل على أننا لم ننجح في مواجهة الفقر.

ليه الأسعار عالية في مصر؟ يمن الحماقي تكشف السبب

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سبب ارتفاع الأسعار لأن الإنتاج ليس بالقدر الكافي، فالأسعار هي نتاج للتوازن بين العرض والطلب.

شجرة الكريسماس تسجل 140 جنيه .. رئيس الشعبة يعلن مفاجأة للمواطنين

أكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن جميع فوانيس رمضان يتم صناعتها محليا، موضحًا أننا ننتج حوالي 5 ملايين فانوس، وأن حجم الانتاج يقدر بـ 800 مليون جنيه.

عالم أزهري: الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها، ولذلك نجد أن هناك مشكلات كثيرة تنتج عن زواج البنت في بيت العائلة.

مصطفى بكري: إسرائيل عايزة تحاصرنا من مضيق باب المندب

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، صرح بأن اعتراف إسرائيل بما يسمى بأرض الصومال تجاوز خطير للقانون الدولي.