عالم أزهري: الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها، ولذلك نجد أن هناك مشكلات كثيرة تنتج عن زواج البنت في بيت العائلة.

وأضاف النجار، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أننا نجد أن والدة الزوجة تعطي البنت تعليمات من بداية الزواج منها عدم خدمة حماتها، فنجد هناك مشكلات بين الطرفين، وفي بعض الأوقات نجد أن هناك بنات تحرص على مساعدة حماتها من باب رد الجميل وكونها هي من قامت بتربية زوجها.

المشكلات الزوجية

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع المشكلات الزوجية، وارتفاع نسب الطلاق، تكون بسبب تدخل الأسر من الجانبين، وأننا نلاحظ مشكلات أسرية وأن الزوج والزوجة يعيشان في بيت منفصل بعيدا عن العائلة.

وأشار إلى أن معظم السيدات الآن أصبحن عاملات، وأن زمن "سي السيد" و"الست أمينة" انتهى، ولذلك على كل شخص عمل توازن في البيت لاستقرار الأسرة.