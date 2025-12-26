قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفرنسية: هجوم حمص يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
عالم أزهري: الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها، ولذلك نجد أن هناك مشكلات كثيرة تنتج عن زواج البنت في بيت العائلة.

وأضاف النجار، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أننا نجد أن والدة الزوجة تعطي البنت تعليمات من بداية الزواج منها عدم خدمة حماتها، فنجد هناك مشكلات بين الطرفين، وفي بعض الأوقات نجد أن هناك بنات تحرص على مساعدة حماتها من باب رد الجميل وكونها هي من قامت بتربية زوجها.

 

المشكلات الزوجية

 

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع المشكلات الزوجية، وارتفاع نسب الطلاق، تكون بسبب تدخل الأسر من الجانبين، وأننا نلاحظ مشكلات أسرية وأن الزوج والزوجة يعيشان في بيت منفصل بعيدا عن العائلة.

وأشار إلى أن معظم السيدات الآن أصبحن عاملات، وأن زمن "سي السيد" و"الست أمينة"  انتهى، ولذلك على كل شخص عمل توازن في البيت لاستقرار الأسرة.

