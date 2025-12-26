قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون الخليجي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يهدد استقرار القرن الأفريقي
محمد صلاح: الثلاث نقاط الأهم وتأهلنا المبكر خطوة مهمة في مشوار البطولة
الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم أزهري: القرآن الكريم حصر الفلاح والنجاة يوم القيامة في «القلب السليم»

الدكتور إبراهيم الهدهد
الدكتور إبراهيم الهدهد
محمد صبري عبد الرحيم

أكد  الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن القرآن الكريم حصر الفلاح والنجاة يوم القيامة في "القلب السليم"، قال تعالى: «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»،  والمقصود بالقلب هنا ليس العضلة الجسدية، بل هو "الفكر"، وهو المحل الذي يستهدفه الشيطان بالوسوسة؛ فإذا فسد القلب فسدت كافة التصرفات الإنسانية.

وأوضح الدكتور الهدهد، خلال خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، أن النبي ﷺ حدد معيار الفضل بين الناس بصفة "مخموم القلب"، وهو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، مشيرا إلى أن الحسد والغل ليست أمراضاً هينة، بل هي أمراض عصية كانت سبباً في طرد إبليس من رحمة الله تعالى حين منعه كبره وحسده من السجود لآدم عليه السلام.

وحذر خطيب الجامع الأزهر من أن الشخص المصاب بمرض قلبي يتحول إلى رقيب قبيح على الناس، يلمز ويغمز وينشر العداوات، مما يؤدي إلى إضعاف الأمة وتفكك مجتمعاتها، لأن الأصل في دور الفرد في المجتمع أن  يطبق حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)؟"، لأن الداء الخطير الذي يفسد الأوطان هو غياب سلامة الصدر ونمو الأحقاد في المجتمع.


وأشار خطيب الجامع الأزهر إلى أن تكرار لفظ الناس في قوله تعالى: {قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ  مَلِكِ ٱلنَّاسِ  إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ}، جاء لمغزى بلاغي وتوجيهي عميق، يهدف إلى الترسيخ والتأكيد على أن الله رب كل الناس ومليكهم وإلههم، وتشريفهم بالذكر المباشر لأنهم محل التكليف وموضع الوسوسة، وتوضيح أن وسوسة الشيطان هدفها الأساسي هو إفساد القلوب لهدم القوة المعنوية للأمة.

وأوضح الدكتور إبراهيم الهدهد أن النبي ﷺ وجه إلى قطع الطريق أمام الغيبة التي تفسد القلوب، وتجعل الصدور ممتلئة بالعداوة والحقد، كما وضع العلاج لهذه الأمراض، فجعل علاج الظن في عدم تحقيقه أو تتبع السوء فيه، وعلاج الطِّيرة (التشاؤم) بأن يمضي الإنسان في سبيله متوكلاً على الله، وعلاج الحسد في كف النفس عن البغي أو أذية المحسود، ليبقى القلب نقياً من الشوائب التي تُفسد العلاقات.

ونبه على أن القلوب هى التي تحرك الإنسان وترفعه في الحياة، ففيها يسكن الشيطان الذي لا يريد بالمسلم خيراً، وإنما يريد أن تمتلأ جهنم بالناس أجمعين، قال تعالى فى الحديث عن الشيطان: ﴿لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾. أخبرنا ربنا جل وعلا بما يصلح حياتنا ويجعلها قوية متماسكة.

واختتم الدكتور إبراهيم الهدهد حديثه بقصة الصحابي الذي بشره النبي ﷺ بأنه من "أهل الجنة" ثلاث مرات، حيث اكتشف عبد الله بن عمرو بن العاص أن سر عظمته لم يكن بكثرة صلاة أو صيام، بل لأنه كان "لا يجد في نفسه لأحد من المسلمين غشاً ولا يحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه.

إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق القرآن الكريم القلب السليم يوم القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: الاعتراف الإسرائيلي بإقليم صوماليلاند خطوة استفزازية ومرفوضة

شهداء غزة

ارتفاع حصيلة شهداء غزة في العدوان الإسرائيلي

محمد صلاح

سفارة مصر بجنوب أفريقيا بعد هدف محمد صلاح: روح كأس الأمم تتجلى في أبهى صورها

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

لمياء الأمير
لمياء الأمير
لمياء الأمير

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

محمد خميس
محمد خميس
محمد خميس

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد