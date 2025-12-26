قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطاقة 540 سرير.. وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
كأس أمم إفريقيا.. أنجولا تحرز هدف التقدم أمام زيمبابوي
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان
الليلة.. 40 ألف مشجع مغربي يؤازرون منتخب مصر فى مواجهة جنوب أفريقيا
القومي للسينما يقيم العرض الخاص للفيلم التسجيلي هي بدار الأوبرا المصرية
جيش الاحتلال: منفذ عملية بيسان يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي
MiXED ZONE.. حقيقة تغريم الكاف لـ منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا
حسام حسن يفاجئ الجميع بتغيرات على تشكيل المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطبة الجمعة .. عالم أزهري: الشيطان مُسلط على هذا المكان في جسم الإنسان للوسوسة إليه

الدكتور إبراهيم الهدهد
الدكتور إبراهيم الهدهد
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن سلامة القلوب هي سلامتها من الأمراض التي تدفع إلى التصرفات القبيحة بين العباد ومع الخالق سبحانه وتعالى.

القلب ليس مضغة اللحم

وأضاف «الهدهد»، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن القلب ليس مضغة اللحم، وإنما الفكر والبال والتفكير والخاطر، ولذلك فإن الشيطان مسلط على هذا المكان في جسم الإنسان للوسوسة إليه.

وواصل: فإذا فسدت الصدور فسدت كل التصرفات المبنية على ذلك، ولذلك علينا أن نتمثل في قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ».

علاج هذه الأمة


وأكد أن علاج هذه الأمة وخيريتها وقوتها في أن يشتغل الدعاة على طهارة القلوب وسلامتها وإلا ما كنت تسمع قول رسول الله "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" فهل مجتمعنا المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه أم أنه على غير هذا الحال، مشيرًا إلى أن أمراض القلوب هي التي تفسد الأمة وتنشر الفساد بين أرجائها وتضعفها أمام أعدائها.

الطفولة هي الأساس

 

من جهته، أكد إمام وخطيب مسجد العباسي في محافظة بورسعيد، أن الطفولة هي الأساس التي يشيد عليها البنيان، فالطفل هو الذي يصل من انتسب إليه برباط وثيق.

حسن تربية الأبناء

وأضاف إمام مسجد العباسي، في خطبة الجمعة اليوم، أن حسن تربية الأبناء والبنات طريق موصل للجنة، وأشار إلى أن الله أودع في النفوس حب الأبناء، ألا وإن طلب صلاح الأبناء هو طلب الأنبياء، فاسمع إلى إبراهيم عليه السلام وهو يقول "رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ" وهذا إسماعيل عليه السلام يمدحه القرآن "وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا".

وأكمل: واحتشدت الشريعة الإسلامية بنصوصها لتقديس حق الطفل في الرعاية والعناية والحرمة والصيانة، وسبقت تعليمات الشريعة، الأمم السوالف في العناية بالطفل.

إبراهيم الهدهد سلامة القلوب خطبة الجمعة الجامع الأزهر مسجد العباسي خطيب مسجد العباسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

منتخب مصر

فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

سباق الهجن

الحكومة ترعى سباق الهجن الدولي بشرم الشيخ.. والاتحاد العربي يعتمد المدينة رسميا

حملات اشغالات

الدقهلية.. حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين

المعر ض الدائم

الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد