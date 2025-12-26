خطبة الجمعة .. عالم أزهري: الشيطان مُسلط على هذا المكان في جسم الإنسان للوسوسة إليه

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن سلامة القلوب هي سلامتها من الأمراض التي تدفع إلى التصرفات القبيحة بين العباد ومع الخالق سبحانه وتعالى.

القلب ليس مضغة اللحم

وأضاف «الهدهد»، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن القلب ليس مضغة اللحم، وإنما الفكر والبال والتفكير والخاطر، ولذلك فإن الشيطان مسلط على هذا المكان في جسم الإنسان للوسوسة إليه.

وواصل: فإذا فسدت الصدور فسدت كل التصرفات المبنية على ذلك، ولذلك علينا أن نتمثل في قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ».

علاج هذه الأمة



وأكد أن علاج هذه الأمة وخيريتها وقوتها في أن يشتغل الدعاة على طهارة القلوب وسلامتها وإلا ما كنت تسمع قول رسول الله "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" فهل مجتمعنا المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه أم أنه على غير هذا الحال، مشيرًا إلى أن أمراض القلوب هي التي تفسد الأمة وتنشر الفساد بين أرجائها وتضعفها أمام أعدائها.

الطفولة هي الأساس

من جهته، أكد إمام وخطيب مسجد العباسي في محافظة بورسعيد، أن الطفولة هي الأساس التي يشيد عليها البنيان، فالطفل هو الذي يصل من انتسب إليه برباط وثيق.

حسن تربية الأبناء

وأضاف إمام مسجد العباسي، في خطبة الجمعة اليوم، أن حسن تربية الأبناء والبنات طريق موصل للجنة، وأشار إلى أن الله أودع في النفوس حب الأبناء، ألا وإن طلب صلاح الأبناء هو طلب الأنبياء، فاسمع إلى إبراهيم عليه السلام وهو يقول "رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ" وهذا إسماعيل عليه السلام يمدحه القرآن "وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا".

وأكمل: واحتشدت الشريعة الإسلامية بنصوصها لتقديس حق الطفل في الرعاية والعناية والحرمة والصيانة، وسبقت تعليمات الشريعة، الأمم السوالف في العناية بالطفل.