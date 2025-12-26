دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم

يتوجه كثير من المسلمين مع حلول الجمعة الأولى من شهر رجب إلى الإكثار من الدعاء، خاصة وان يوم الجمعة فيه ساعة إجابة اختلف الفقهاء حولها ، لما لهذه الساعة من منزلة عظيمة وكونها من أوقات الرجاء في إجابة الدعوات، فيحرصون على التقرب إلى الله بسؤال الرزق وتفريج الكرب وتيسير الأمور.

ورغم عدم ورود دعاء مخصوص للجمعة الأولى من رجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن السنة النبوية أكدت فضل الدعاء في هذا التوقيت، حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فينادي عباده داعيًا إياهم للسؤال والاستغفار، ولا يزال ذلك حتى طلوع الفجر.

كما جاء في حديث آخر أن هذا النداء الإلهي يتكرر إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، فيكون هذا الوقت من أشرف الأوقات وأقربها لإجابة الدعاء.

دعاء الجمعة الأولى من رجب للرزق

وفيما يلي مجموعة من الأدعية المأثورة التي يرددها المسلمون طلبًا للرزق، وقد أعيد ترتيبها لتناسب تنوع المقاصد والاحتياجات:

اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره، وبارك لي فيه.

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا واسعًا طيبًا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب، إنك على كل شيء قدير.

يا مقيل العثرات، ويا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة، وهون علي كل صعب، ويسر علي كل عسير، وألق في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك، وخصني بما لم تبلغه مسألتي من اليقين يا رب العالمين.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، ويسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب.

اللهم عليك توكلت فارزقني، وبك لذت فاكفني ونجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، وارضني بقضائك، وقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا بلا كد، واستجب دعائي بلا رد، وأعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء، فأنت المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون.

يا باسط اليدين بالعطايا، يا من قسمت الأرزاق ولم تنس أحدًا، اجعل يدي عليا بالعطاء، ولا تجعلها سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير.

قل هو الله أحد، أسألك بفضلها يا رب ألا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني بك عن كل أحد، فأنت الواحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، ورزقك جارٍ على الدوام.

اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدًا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لي غنى لا يطغى، وصحة لا تلهي.

ويستحب للمسلم أن يردد هذه الأدعية بيقين وحضور قلب، مع الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يفتح الله له أبواب رزقه، ويكتب له القبول والبركة في أيام رجب المباركة.



دعاء الجمعة الأولى في رجب قضاء الحوائج

يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد اللهم وموعيدك الصادقة وايديك الفاضلة ورحمتك الواسعة.

اللهم في أول جمعة في رجب اكتب اليسر لمن يعاني من العسر والراحه لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والرحمه للميت والإجابة لمن دعا.

اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم ورضيت عنهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

يارب في أول جمعة من رجب لا تجعل للحزن مكانا فى قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يوما فاوسعها برحمتك وأقض لنا حوائجنا فى الدنيا والاخرة وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم في أول جمعة من شهر رجب اكتب اليسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والرحمة للميت والاجابة لمن دعاك امين يا رب العالمين.

اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت".

اللَّهُمَّ بِكَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، فَارْبِطْ عَلَى قَلْبِي بِالْيَقِينِ مِنْكَ، وَالأَمَلِ فِيكَ، وَالإِيمَانِ بِكَ، وَالاعْتِصَامِ بِحُبِّكَ، وَالاسْتِمْسَاكِ بِعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى، وَالثِّقَةِ فِي خَفِيِّ لُطْفِكَ.

يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَا مَنْ يَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّنْ نَادَاهُ.. يَا مُغِيثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا (ثَلاثًا).

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ارْحَمْنَا (ثلاثًا).. يَا لَطِيفًا بِالْعِبَادِ لا تَفْضَحْنَا (ثلاثًا).. يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى مَا تُحِبُّ يَا اللهُ (ثلاثًا).

اللَّهُمَّ لا تَفْجَأْنِي وَلا تَفْجَعْنِي (ثلاثًا).. اللَّهُمَّ الْطُفْ بِي فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ (ثلاثًا).

دعاء الجمعة الأولى في رجب لنجاح الأبناء

« اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة».

«اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»

« اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

«اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

« اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».