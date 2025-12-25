قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إرشادات شرعية لحل الخلافات الزوجية بين الصم والبكم .. أمين الإفتاء يكشف عنها

إرشادات شرعية لحل الخلافات الزوجية
إرشادات شرعية لحل الخلافات الزوجية
عبد الرحمن محمد

تناول الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، قضية الخلافات الزوجية التي قد تنشأ بين الأزواج من الصم والبكم، موضحًا أن هذه الخلافات أمر إنساني طبيعي لا يختص بفئة دون أخرى، إذ تمر جميع البيوت بمواقف اختلاف نتيجة ضغوط الحياة وتنوع الطباع.

وخلال لقاء تلفزيوني، أكد أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة راسخة لاستقرار الأسرة، تقوم على السكن والمودة والرحمة، وهي معانٍ إذا استحضرها الزوجان عند وقوع الخلاف كانت كفيلة بتقريبهما من الحل وتخفيف حدة النزاع.

وبيّن أن الخطوة الأولى للعلاج تبدأ بفتح باب الحوار الصادق، القائم على الاستماع الهادئ وتجنب الاتهام أو التجريح، مع التركيز على المشكلة نفسها لا على الأشخاص، مشددًا على أن ضبط الغضب والتعامل بلين ولطف يسهمان في تهدئة النفوس وتهيئة الأجواء للتفاهم، خاصة إذا كان الهدف هو الإصلاح لا الانتصار للنفس.

وأوضح أن تحديد سبب الخلاف بدقة يمثل عاملًا أساسيًا في الوصول إلى حل ناجح، سواء كان الخلاف مرتبطًا بأمور مادية أو سلوكية أو بتدخل أطراف خارجية، داعيًا إلى الاتفاق على حلول مشتركة واقعية قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن فرض الرأي من طرف واحد، مع ضرورة الحفاظ على أسرار الحياة الزوجية وعدم إخراجها خارج نطاق البيت.

وأكد أمين الفتوى أن تدخل الآخرين في المشكلات الزوجية غالبًا ما يزيدها تعقيدًا، بينما يظل الحوار المباشر بين الزوجين هو الطريق الأقرب للحل، مستشهدًا بهدي النبي ﷺ في حسن تعامله مع أهله، ومبينًا أن الالتزام بهذه القيم النبوية يعيد المودة والرحمة إلى البيوت، ويحول الخلاف من أزمة إلى فرصة للتقارب والتفاهم.

هل رش الملح في المنزل تمنع الحسد والأمراض

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، تساؤلًا من أحد المتابعين يعاني من متاعب صحية متكررة كالبرد والصداع، يستفسر فيه عن حكم رشّ الملح داخل الشقة أو في أرجاء المنزل بنية دفع الحسد والعين ورفع المرض والتعب، وهل يُعد ذلك محرمًا أم لا.

وخلال لقاء تلفزيوني، بيّن الشيخ محمد كمال أن فعل رش الملح بذاته لا يدخل في دائرة التحريم، ولا يوجد نص شرعي ينهى عنه أو يمنعه، موضحًا أن هذا السلوك يندرج ضمن ما يُعرف بالمجرَّبات، وهي أمور يعتمدها بعض الناس بناءً على ما يعتقدون أنهم لمسوا له أثرًا.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإباحة هنا مرتبطة بسلامة الاعتقاد، مؤكدًا أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن ما يصيب الإنسان من مرض أو تعب إنما يقع بقضاء الله وقدره. 

وأضاف أنه إذا لجأ الشخص إلى ذلك على سبيل التجربة فقط، مع يقينه التام بأن الشفاء من عند الله وليس من الملح، فلا حرج عليه شرعًا، ويظل الفعل مباحًا دون إثم.

