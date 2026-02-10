قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن

رابط التقييمات الاسبوعية 2026
رابط التقييمات الاسبوعية 2026
ياسمين بدوي

رابط التقييمات الأسبوعية  2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. يبحث عنه جميع طلاب المدارس وأولياء امورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن الآن الوصول إليه من خلال المكتبة الإلكترونية على بوابة التعليم الإلكتروني عبر الرابط التالي https://ellibrary.moe.gov.eg/ 

خطوات تحميل التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

  • ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/ 
  • ادخل على بوابة التعليم الإلكتروني https://ellibrary.moe.gov.eg/ 
  • ادخل على أيقونة التقييمات
  • حدد المرحلة ( الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية العامة ) 
  • حدد الصف الدراسي
  • اختر الفصل الدراسي الثاني
  • اختر المادة
  • اضغط على تقييمات الأسبوع الأول

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل نظام التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إستمرار عقد التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026 بنفس النظام المتبع في الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 .

و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقييمات الأسبوعية تحتاج فقط إلى نصف ساعة خلال الأسبوع، أو حصة واحدة من أصل 8 حصص أسبوعية للمادة، علمًا بأن مدة الحصة 50 دقيقة.

 وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات متكررة له ، أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم على رأس أولوياتها، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، مؤكداً أنه من أبرز الإجراءات المتخذة تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية

 متابعة دقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة ، شدد خلالها على دور مديري المديريات التعليمية في المتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم، وضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.

 

رابط التقييمات الاسبوعية 2026 التقييمات الاسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

خلال استقبال أسرة شهيد العلم

شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانياً ومالياً لأسرتي الطالبين الإندونيسيين «شهيدي العلم»

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد