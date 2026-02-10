رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن

رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. يبحث عنه جميع طلاب المدارس وأولياء امورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن الآن الوصول إليه من خلال المكتبة الإلكترونية على بوابة التعليم الإلكتروني عبر الرابط التالي https://ellibrary.moe.gov.eg/

خطوات تحميل التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

ادخل على بوابة التعليم الإلكتروني https://ellibrary.moe.gov.eg/

ادخل على أيقونة التقييمات

حدد المرحلة ( الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية العامة )

حدد الصف الدراسي

اختر الفصل الدراسي الثاني

اختر المادة

اضغط على تقييمات الأسبوع الأول

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل نظام التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إستمرار عقد التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026 بنفس النظام المتبع في الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 .

و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقييمات الأسبوعية تحتاج فقط إلى نصف ساعة خلال الأسبوع، أو حصة واحدة من أصل 8 حصص أسبوعية للمادة، علمًا بأن مدة الحصة 50 دقيقة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات متكررة له ، أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم على رأس أولوياتها، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، مؤكداً أنه من أبرز الإجراءات المتخذة تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية

متابعة دقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة ، شدد خلالها على دور مديري المديريات التعليمية في المتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم، وضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.