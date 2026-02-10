بحضور الأنبا بيجول.. ختام مؤتمر "اِغرس فيَّ" للخدام برزقة الدير

اختتمت كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية رزقة الدير في أسيوط المؤتمر السنوي الرابع عشر للخدام، الذي حمل شعار "اِغرس فِي"، بحضور نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق) ورزقة الدير وعزبة توما.

وتضمن المؤتمر بجانب صلاة القداسات اليومية محاضرات تناولت الموضوعات التالية:

"اِغرس فيَّ روح الإرسالية" وألقاها نيافة الأنبا بقطر أسقف دير مواس ودلجا.

"اِغرس فيَّ روح التلمذة" وألقاها الأب القس يوسف داود كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل في الإسكندرية.

"اِغرس فيَّ روح الرعاية" وألقاها أحد الخدام المتخصصين.

كما شمل المؤتمر ورش عمل وفقرات ترانيم ومسابقات ترفيهية، وشارك فيه أكثر من ٤٠٠ خادم وخادمة وعدد كبير من الآباء الكهنة.