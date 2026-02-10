تفعيل العيادات التخصصية.. الكهرباء تكشف عن تحسن الخدمة الطبية للعاملين بالقطاع

كشف المهندس جابر دسوقي،رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وذلك من خلال استكمال تطوير مستشفى كهرباء الإسماعيلية وزيادة قدرتها الاستيعابية إلى (72) سريرا بدلاً من (20) سرير وإعداد مبنى كامل للعيادات الخارجية، وتفعيل العمل في عدد من العيادات التخصصية ضمن خطة شركة الخدمات الطبية لإنشاء سلسلة من العيادات التخصصية بمحافظات الجمهورية.

وأشار جابر خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر الي الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية والفنية من العاملين بالقطاع الطبى بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة الخدمات الطبية، واطلاعهم على المجالات الطبية الحديثة من خلال الدورات التدريبية في الجامعات.

وأضاف المهندس جابر دسوقى أن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة يتم من خلال مشاريع الربط الكهربائي، موضحا تولى مصر رئاسة المجلس الوزاري لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP، كما فازت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة اللجنة التوجيهية للتجمع وذلك من خلال عضويتها ومشاركتها في جميع فعاليات التجمع حيث تمثل مصر حوالى 70% من القدرات الكهربائية للتجمع، و22% من قدرات القارة الأفريقية، وفى إطار تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات فقد تم تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية.

أووضح المهندس جابر دسوقي العمل على تطوير الأداء المالي بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتي تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر.

وكذلك الدراسة المستمرة للخدمات المصرفية المتاحة لاختيار الأنسب منها بما يحقق أعلى عائدات للشركة وأفضل مزايا لفتح الاعتمادات المستندية والحصول على أفضل الشروط والأسعار، وفى إطار تخفيف الاعباء التمويلية وتخفيف الالتزامات المالية عن كاهل الشركة القابضة، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الشركة لمواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية لدعم وتنمية الموارد البشرية ورفع قدرات وكفاءة العاملين، وفى هذا الإطار فقد تم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات، وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة.