الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الثلاثاء، يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يصبح باردًا خلال فترات الليل.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى و15 للصغرى، فيما تسجل على السواحل الشمالية 22 للعظمى و12 للصغرى. بينما تصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 27 للعظمى و12 للصغرى، وترتفع في جنوب الصعيد لتسجل 32 للعظمى و14 للصغرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم في مصر

كما توقعت هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، وجود فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن بعض مناطق شمال البلاد قد تشهد سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض الأنحاء، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.