الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد

أكد الفريق القانوني للمغدور سيف الإسلام معمر القذافي أن الحديث عن مواعيد قريبة لإعلان النتائج، وإطلاق مطالبات سابقة لأوانها.

وقال الفريق القانوني للمغدور سيف الإسلام معمر القذافي في بيان بيان له : نحن على تواصل مباشر ومستمر مع مكتب النائب العام، بما يكفل المتابعة وحفظ سرية التحقيق، والوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة، حرصًا على الوصول إلى الحقيقة كاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضاف : الحفاظ على نزاهة التحقيق واستقلاله، أولوية مهمة، ويجب تجنيب هذا الملف أي توظيف إعلامي أو استباق قد يضر مساره.

وختم الفريق القانوني : لن نتهاون أو نفرط في دم الشهيد الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، وماضون في متابعة الملف حتى كشف الحقيقة كاملة، والقصاص من مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وكل من شارك فيها أو حرض عليها أو تستر على مرتكبيها.

